Daha modern bir kullanıcı arayüzüne geçmesi gerektiğini düşünen Wikimedia Vakfı, Vikipedi'nin arayüzünü 2021 sonuna kadar kademeli olarak güncelleyecek. Güncelleme, Vikipedi arayüzündeki hemen hemen tüm öğeleri etkileyecek.

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Vikipedi, 10 yıl aradan sonra masaüstü arayüzünü yeniliyor. Vikipedi’nin üst kuruluşu olan Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamalarına göre söz konusu değişikliklerinin tamamının uygulanması 2021 sonunu bulacak.

Wikimedia Vakfı’nın tasarım değişikliğindeki temel amacı, mevcut sayfa düzenindeki dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek ve kullanıcılara daha özgür ve modern bir Vikipedi deneyimi sunmak. Bu nedenle Vikipedi’nin yeni arayüzü hem daha temiz, hem de daha özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak.

Vikipedi'nin mevcut tasarımındaki değişikliğe uğrayacak öğeler

Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu tasarım değişikliği, 10 temel yenilik üzerinde şekillenecek. Bu değişiklikler; logonun yapılandırılması, yan menünün gizlenmesi, içerik genişliğinin artırılabilmesi, arama çubuğunun taşınması, makale başlık çubuğuna dil seçeneği eklenmesi ve diller arası geçiş yapılabilmesi, site ve makale başlıklarının sabitlenmesi, arama motorunun geliştirilmesi, kullanıcı menüsü, içerik tablosu ve içerik araçları şeklinde olacak.

Yan menünün gizlenmesi ve içerik genişliğinin artırılabilmesi

Halihazırda Vikipedi’ye girdiğimizde sol tarafta oldukça kalabalık ve geniş bir yan menüyle karşılaşıyoruz. Yeni tasarım ile birlikte yan menüdeki içerikleri gizleyebileceğimiz gibi yan menüyü tamamen kaldırıp içerik genişliğini de artırabileceğiz.

Başlık çubuğuna dil seçeneği eklenmesi ve diller arası geçiş yapılabilmesi

Vikipedi’de bir makale, birden fazla dilde yazılmış olabiliyor ancak aynı makalenin farklı dillerdeki içeriğine ulaşmak pek de pratik bir çözüme sahip değil. Yeni tasarım ile birlikte Başlık çubuğuna bir dil seçeneği eklenecek ve bir makalenin kaç farklı dilde yazıldığını görüp, farklı dillerdeki içerikleri arasında tek tıkla geçiş yapabileceksiniz.

Arama çubuğunun taşınması ve arama motorunun geliştirilmesi

Yeni tasarım ile birlikte sağ-üst bölümde yer alan arama çubuğu, biraz büyütülerek orta-üst kısma taşınıyor. Ayrıca arama motorunda yapılacak iyileştirmeler ile birlikte Vikipedi, arama motorunda bir şeyler yazmaya başladığınızda daha iyi içerik önerilerinde bulunabilecek.

Wikimedia Vakfı, Vikipedi’nin masaüstü sürümüne gelecek yeniliklerin mobil sürüme gelişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Vikipedi’de gerçekleşecek tüm değişiklikleri daha detaylı bir şekilde incelemek ve sunulan demo görselleri incelemek isterseniz buraya tıklayarak Wikimedia Vakfı’nın web sitesine ulaşabilirsiniz.