Vikipedi’nin Fotoğraf Yarışması İlk Defa Türkiye’de Olacak

Fotoğraf tutkunları tarafından bilinen ve takip edilen ödüllü fotoğraf yarışması ‘Wiki Loves Earth’ bu sene Türkiye’de de düzenlenecek. Vikipedi’nin öncülüğünde gerçekleşen yarışmanın ülkemizdeki konusu ‘Türkiye’deki doğal miraslar’ olacak.

İlk defa düzenlendiği 2013 senesinden beri fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisine maruz kalan fotoğraf yarışması ‘Wiki Loves Earth’ bu yıl Türkiye’de ‘Viki Yeryüzünü Seviyor’ ismiyle gerçekleşecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde doğal mirasların fotoğraflarının birincilik için mücadele ettiği yarışmanın son katılım tarihi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Vikipedi’nin çatı kuruluşu olarak bilinen Wikimedia Vakfı’nın Türkiye’de bulunan gönüllülerinin kurmuş olduğu Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye tarafından düzenlenecek bu ilk yarışmanın konusu ise 'Türkiye’deki doğal miras alanları' olacak.

Yarışmaya başvuru nasıl olacak?

Uluslararası fotoğraf yarışması, çeşitli ülkelerdeki doğal mirasların fotoğraflarının çekilmesini teşvik etmek ve çekilen fotoğrafların Vikipedi’de yayınlanmasını sağlamak için düzenleniyor. Aynı zamanda kazanan fotoğraflar lisanslanarak her yerde herkes tarafından serbestçe yeniden kullanılabiliyor ve katılımcı ülkelerin doğal mirası dünya çapında tanınır oluyor.

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihinin 30 Haziran 2020 olduğunu hatırlatalım. Fotoğrafçılar bu tarihe kadar milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma sahaları gibi yerlerde çektikleri manzara, bitki örtüsü, hayvan ve benzeri fotoğrafları yarışmanın resmi sitesi üzerinden Wikimedia Commons’a yükleyecek ve sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

Yarışma kurallarının sıralanması şöyle:

Bütün fotoğraflar, fotoğrafçının kendisi tarafından yüklenen özgün eserler olmalıdır.

Fotoğrafların Haziran 2020 içerisinde yüklenmesi gerekmektedir.

Fotoğraflar özgür lisans ile lisanslanmış olmalıdır.

Katılımcıların etkin bir e-posta adresi olmalıdır.

Fotoğrafların çekilmesi için belirlenmiş yerlerin listesi Türkçe ve İngilizce yayımlanmıştır. Bu yerlerde çekilmiş hayvan ve bitki gibi türlerin fotoğrafları uygunca açıklanmalıdır.

Alt yazı ve açıklama girilmelidir.

Bir filigranın görünmediğinden emin olunmalıdır.

Fotoğraf en az 2 MP (1600 x 1200 piksel) olmalıdır.

Yerel jüri tarafından değerlendirilecek fotoğraflar içinden Türkiye’deki en iyi 10 koruma alanını anlatan fotoğraf seçilecek. Uluslararası yarışmanın kazananları teknik nitelikler, özgünlük ve fotoğrafın Vikipedi’de kullanılabilirliği göz önüne alınarak belirlenecek. Yarışmanın birincisi 300 dolar, ikincisi 200 dolar ve üçüncüsü 100 dolar değerinde hediye kartının sahibi olacak.