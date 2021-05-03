Vin Diesel, haziran ayının ikinci yarısında yayınlanması planlanan Hızlı ve Öfkeli 9 ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Filmdeki araçların büyük bir özenle seçildiğini söyleyen Diesel, bunun nedenini filmdeki karakterler ile otomobiller arasındaki bağa bağladı.

Otomobil tutkunları bir süredir, Hızlı ve Öfkeli efsanesinin en yeni filmi olarak karşımıza çıkacak Hızlı ve Öfkeli 9'u bekliyorlar. Pandemi nedeniyle ciddi anlamda geciken yapım, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir fragman ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Filmin neler sunacağına dair konuşmak için henüz çok erken olsa da serinin efsaneleşmiş isimlerinden Vin Diesel, yaptığı bir açıklama ile filmle ilgili önemli bir hususa dikkat çekiyor.

Pek çok sinema tutkununun bildiği üzere Hızlı ve Öfkeli serisi, doğrudan arabalara odaklanan bir yapım olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle de ilk filmler doğrudan yarış ve yasa dışı olayları konu alırken seri büyüdükçe, olaylar arabalardan saptı. Hızlı ve Öfkeli ekibi artık yarıştan ziyade farklı olaylara odaklanarak, hayranlarını farklı hikayelerin içerisine çekiyorlar. Ancak yine de Hızlı ve Öfkeli denildiği zaman kullanılan araçlar, kolay kolay hafızalardan silinmeyecek türden. İşte Vin Diesel da yaptığı açıklamalarda, bu konuya değiniyor.

"Kullanılacak araçlar bile özel bir seçmeden geçiyor"

Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Hızlı ve Öfkeli filmlerinde kullanılan arabaların, büyük bir özenle seçilmesi gerekiyor. Çünkü bu araçlar, filmlerdeki karakterleri en iyi şekilde yansıtıyor. İşte bu yüzden araçların özel bir seçme sürecine girdiğini söyleyen deneyimli oyuncu, filmde kullanılan araçlarla o araçları kullanan karakterlerin aslında pek çok ortak özelliğinin bulunduğunu ifade ediyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, eğer hiçbir sorun yaşanmaz ise haziran ayının ikinci yarısında film tutkunları ile bir araya gelecek. Serinin ağır topu Vin Diesel ise bu filmde, ilk kez elektrik motorlu bir Dodge Charger kullanacak. Filmin neler sunacağı ve hayranların bu filmle ilgili görüşleri, önümüzdeki dönemlerde belli olacak.