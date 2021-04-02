Hızlı ve Öfkeli 9'da Elektrikli Dodge Charger Kullanılacak

Carbuzz tarafından aktarılan bilgilere göre Hızlı ve Öfkeli serisi, 9. filmde bir ilke imza atarak elektrikli otomobillere yer verecek. Ayrıca yeni Dodge Charger SRT Hellcat, Hızlı ve Öfkeli 9 ile birlikte otomobil tutkunlarının karşısına ilk kez çıkacak.

Otomotiv sektörü, büyük bir dönüşümün içinde. 3 silindirli mütevazı bir motora sahip olanlardan sesiyle bile etkilemeyi başaran V12 motora sahip olanlara kadar hemen hemen tüm otomobiller, içten yanmalı motorlara veda ederek elektrik motoruna geçiş yapıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi “muscle car” olarak sınıflandırılan yüksek performanslı Amerikan otomobilleri de bu dönüşümün içinde yer alıyor.

Ünlü Amerikan otomobil markası Dodge, Charger SRT Hellcat ile bir elektrikli otomobilin sunabileceği performans ile içten yanmalı motorları aratmayabileceğini ispatlamak istiyor. Şu ana kadar lansmanı yapılmayan, hatta tanıtım materyalleri dahi paylaşılmayan aracın dört elektrik motorundan güç alan bir kuruluma sahip olacağı, 2.000 beygirlik bir güç ve yaklaşık 2.030 Nm torka sunacağı ifade ediliyor.

Aslanlar gibi kükreyen V8 motor, yerini temiz ve sessiz bir şekilde çalışan 4 elektrik motoruna bırakıyor

Yeni Dodge Charger SRT Hellcat henüz sır gibi saklanıyor olsa da bu yıl içinde vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9, saatte 320 kilometre maksimum hıza sahip olacak bu elektrikli canavarın otomobil tutkunlarının karşısına ilk kez çıktığı sahne olacak. Dahası, Charger SRT Hellcat aynı zamanda tüm Hızlı ve Öfkeli serisinde kullanılan ilk elektrikli otomobil olarak dönüşümün seslerinin daha gür çıkmasını sağlayacak.

Yeni bir küresel felaketle karşılaşmamamız halinde Hızlı ve Öfkeli 9, 25 Haziran’da beyaz perdede olacak. Tüm seri boyunca “ithal” arabalara karşı Amerikan otomobillerini savunan Dominic Toretto (Vin Diesel), filmde Dodge Charger SRT Hellcat’in sınırlarını zorlayarak elektrikli otomobillerin otomotiv endüstrisini ele geçirdiğini bir kez daha göstermiş olacak. Bu noktadaki tek eksik, orijinal Dodge Charger’daki V8 motorun kulağımızın pasını silip atan sesi olacak.