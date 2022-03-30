Visa, küçük çaplı işletmeleri NFT'lerle destekleyeceği bir program başlattı. Bu program kapsamında bazı sektörlerde çalışmalarını sürdüren küçük çaplı işletmeler, 1 yıl boyunca NFT oluşturma ve pazarlama gibi konularda desteklenecek.

Dünyanın en büyük ödeme aracılarından Visa, kripto para dünyası ile ilgili önemli bir adım attığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre artık işletmeler, NFT'lerle işlem yapabilmeleri için desteklenecek. Bir süre test aşamasında olacak program; müzik, moda ve film gibi sektörlerde çalışan seçilmiş küçük işletmelerin NFT dünyasına adım atmasını sağlayacak.

Visa tarafından yapılan açıklamalara göre oluşturulan program ile katılımcılara NFT oluşturma, topluluklara ulaşma, NFT'nin nasıl yapılacağı ve diğer teknik konularla ilgili yardımlarda bulunulacak. Bir sene boyunca devam edecek süreç, işletmelerin kendi NFT'lerini oluşturmasını ve bunları pazarlamasının önünü açacak.

"100 milyar dolarlık pazar"

Visa'nın kripto paralarla ilgili biriminin bir numaralı ismi Cuy Sheffield, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. NFT'lerin içerik üretme ekonomisi için çok güçlü bir hızlandırıcı olduğuna inandığını söyleyen Sheffield, oluşturdukları program ile küçük çaptaki işletmeleri yenilikçi fırsatlara yönlendirmeye yardımcı olacaklarını belirtti.

Visa, pazar araştırma şirketi Influencer Marketing Hub'ın açıkladığı verilere de değindi. Visa'nın açıklamalarına göre içerik üretme ekonomisi 100 milyar dolarlık bir pazar halini aldı ve bu durum daha fazla görmezden gelinemez. Ancak bu noktada Visa'nın neden NFT'leri tercih ettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Zira Visa gibi bir şirket, küçük işletmelere pek çok alanda hizmet verebilirdi. Böylesi bir durumun nedeni, şirketin kripto para dünyasını önemsiyor oluşu. Hatta Visa, kısa bir süre önce de bir karar aldı ve müşterilerine kripto paralarla ilgili danışmanlık hizmeti vermeye başladı.