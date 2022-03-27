Brezilyalı bir şirket, Amazon ormanlarının korunmasını finansa etmek için NFT olarak sanal arazi satışları yapmaya başladığını açıkladı. Ormanlık alanların korunmasına destek verdiklerini belirten yetkililer, satın alan insanlara bir Amazon bitkisinin veya hayvanının fotoğrafının da gönderileceğini sözlerine ekledi

İnternette bulunan benzersiz varlıkların blok zincirine işlenerek dijital olarak sertifikalandırılmasını sağlayan NFT’ler (non-fungible token) kripto para birimleri ile birlikte popülerliğini hız kesmeden artırıyor. Birçok insan, şirket hatta ülke de önümüzdeki yıllarda oldukça yaygın olması beklenen bu teknolojilere yatırımlar yapmaya çalışıyor.

Dün de sizlere Rusya’nın işgali olan Ukrayna’dan bu konuda bir adım geldiğini; hükümetin savaşın kırılma anlarını gösteren NFT’ler satmaya başladığını aktarmıştık. Satılan bu varlıkların savaş fonu oluşturmada kullanılacağı aktarılmıştı. Şimdi ise Brezilya’dan bir NFT açıklaması geldi. Ülkede bulunan bir şirket, NFT’lerin gezegenimiz için oldukça önemli olan bir konuya yardımcı olabileceğini açıkladı.

NFT’ler yağmur ormanlarını kurtarabilir

Nemus isimli şirket, iklim değişikliklerinin etkileri ve ormansızlaşma gibi oldukça büyük sorunla karşı karşıya kalan Amazon ormanlarını kurtarmanın bir yolunun NFT’ler olduğunu açıkladı. Yağmur ormanlarından 418 kilometrekarelik bir alanın sahibi olan Nemus, bu alanların korunmasını finansa etmek için NFT satıyor.

Cuma günü yapılan açıklamalarda, NFT’yi satın alan insanların ormanlık alanları korumaya sponsor olacağı aktarıldı. Yetkililer, bu dijital varlıklardan elde edilen gelirlerin ağaçları koruyacağını, açık alanları yeniden canlandıracağını ve sürdürülebilir kalkınma planlarını destekleyeceğini ifade etti. Şirketin kurucusu Flavio de Maira Penna da NFT olarak satılan arazilere insanların gerçekten sahip olmayacağını; ancak bu bireylerin uydu görüntülerini lisanslama ve koruma durumu ile ilgili tüm bilgilere erişiminin olacağını kaydetti.

İlk günde satışa sunulan 8.000 hektarlık NFT’nin %10’unu satmayı başardıklarını söyleyen Penna, önümüzdeki haftalarda satışların hızlanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Ayrıca NFT’leri satın almak isteyenlerin çevrim içi haritalar yoluyla belirlenen alanlara ulaşabileceği, 81 hektara kadar arazinin alınabileceği açıklamalar arasında yer aldı.

Fiyatlar 50 dolardan başlıyor

Ek olarak şirket; en küçük parseller için 50 dolar, en büyükler için ise 51.000 dolar ücretin yer aldığını belirtti. Bunun yanı sıra her token’ın ABD merkezli bir firma tarafından geliştirilen; bir Amazon bitkisinin veya hayvanının fotoğrafıyla birlikte alıcıya teslim edileceği aktarıldı.

Bu durumun bazı soru işaretleri oluşturduğunu da söylemek gerek. Birçok insan, NFT’leri sera gazı emisyonlarına sebep olan yoğun bilgi işlem gücü gerektirmesi nedeniyle eleştiriyor ve çevresel konulara dikkat çekiyor. Ancak Nemus, Amazon’un altında olduğu tehlikenin NFT’nin neden olduğu maliyetlerden çok daha fazla olduğunu söyleyerek bu eleştirilere karşı çıkıyor.