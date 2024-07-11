Pazar araştırma firması IDC, ABD'de Apple Vision Pro satışlarının %75 oranında düşmesini bekliyor.

IDC adlı pazar araştırma firması, ABD'de Vision Pro satışlarının %75 oranında düşeceğini öngördüklerini açıkladı. Firmadan gelen açıklamada cihazın ilk yılında 500 binlik satış hedefine ulaşamayacağını ifade etti. IDC'ye göre Apple'ın büyümeyi sadece daha ucuz bir modelin sağlayabileceğini düşünüyor.

IDC'ye göre ABD'deki uzamsal bilgisayar kullanmak isteyen kişiler hâlihazırda birer başlık almış durumda. 2025 yılında satışların artması için 3500 dolarlık başlığın yerine daha uygun fiyatlı bir alternatif faydalı olacak. Yine de yakın zamanda satışların artması beklenmiyor.

Apple da ürün performansından memnun değil

Daha önce Apple da Vision Pro satışlarında bekledikleri rakamlara ulaşamadıklarını ifade etmişti. Teknoloji devi satış rakamlarından sonra Pro cihazın ikinci versiyonunu iptal etmişti. Onun yerine Apple daha uygun fiyatlı bir modele odaklandı.

Pek çok kişiye göre Apple Vision'ın daha çok kişi tarafından tercih edilebilmesi için 1500 dolar bandındaki bir fiyata ürün satması gerekiyor. Öte yandan firmanın fiyatları düşürmek için çalıştığı ancak istediği verimliliğe henüz ulaşamadığı yönünde haberler de geliyor.

Apple, masrafları azaltmak için çoğu kişiye göre gereksiz olan EyeSight ön ekran gibi donanımlardan vazgeçip doğrudan daha sade bir modele yönelebilir. Ayrıca firmanın alternatifleri arasında Mac ile bağlanarak çalışan bir cihaz üretmek olabilir.