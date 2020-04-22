Vivaldi 3.0 hem masaüstü hem de mobil platformlarda reklam ve güvenlik tarafında önemli yeniliklerle geldi. Tarayıcının yeni sürümü ayrıca Android cihazlara gelen ilk kararlı sürüm oldu.

Vivaldi web tarayıcısını kullananlara bugün sevindirici haberler geldi. Opera kurucu ortağı Jon S von Tetzchner liderliğindeki Vivaldi, Vivaldi 3.0 masaüstü sürümünü ve aynı zamanda Android cihazlar için Vivaldi'nin ilk kararlı sürümünü yayınladı.

Vivaldi tarayıcısının her iki sürümü de, yerleşik reklam ve tracker (izleyici) engelleme özelliğiyle birlikte geldi. Masaüstü sürümü ayrıca durum çubuğu için yeni saat seçeneklerinin yanı sıra açılır video özelliğindeki geliştirmeleri de tanıttı.

Vivaldi'nin kararlı sürümü Android'e geldi

Vivaldi'nin kararlı Android sürümü, ilk beta sürümü kullanıma sunulduktan yaklaşık 7 ay sonra geldi. Mobil tarayıcı, aradan geçen aylar boyunca kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri özelliklerle daha işlevsel hale getirildi.

Vivaldi 3.0'ın hem masaüstü hem de mobil sürümleri, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış iki yerleşik engelleyici sunuyor. Bunlardan ilki, web'de gezinirken üçüncü taraf izleyicileri engelliyor. Diğeri ise kullanıcıların sevdiği özelliklerden biri olan reklam engelleyicisi.

Her iki özellik de varsayılan olarak devre dışı şekilde geliyor. Kullanıcılar, izleyici engelleme özelliğini Ayarlar bölümündeki Gizlilik kısmından tüm web siteleri için etkinleştirebilir veya Adres çubuğunda görüntülenen kalkan simgesine tıklayarak her site için tek tek etkinleştirebilirler.

Vivaldi 3.0 masaüstü sürümüne yeni saat seçenekleri geldi

Vivaldi 3.0 masaüstü sürümü, durum çubuğuna özelleştirilebilir yeni bir saat getirdi. Analog bir saatle birlikte geri sayım veya zamana dayalı alarm ayarlama seçenekleri de eklendi. Kullanıcılar saati, durum çubuğu düğmesine sağ tıklayarak özelleştirebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra masaüstü tarayıcının pop-up video özelliği de çeşitli iyileştirmeler kazanıyor. Yeni slider, videoyu doğrudan açılır pencereden izlemeyi kolaylaştırırken, özelliği dikkat dağıtıcı bulanlar Ayarlar kısmındaki Web Sayfaları sekmesinden devre dışı bırakabilirler.

Vivaldi 3.0'ı Windows, Mac ve Linux için ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. Android için Vivaldi 3.0 sürümünü Android 5.0 veya üstü cihazlar için buradan indirebilirsiniz.