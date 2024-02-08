vivo'nun yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları olacak X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun çok yakında tanıtılabileceği iddia edildi. İşte cihazlar hakkında bildiklerimiz.

vivo'nun yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları olacak X Fold 3 serisi, bu yılın en merak edilen telefonları arasında. Katlanabilir tarafta geçtiğimiz yılın en güçlü arasında olan X Fold 2’nin yeni nesli olacak cihazların standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor.

Cihazlar hakkında hâlâ çok az şey bilinse de çıkış tarihleriyle ilgili bugün yeni bilgiler geldi. Telefonlar, Çin’de sertifikasyon sitelerinde yerini aldı. Bu da çok yakında tanıtılabilecekleri anlamına geliyor.

vivo X Fold 3 serisi mart ayında tanıtılabilir

vivo X Fold 2

Buna ek olarak güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station da cihazların çıkış tarihiyle ilgili bilgiler paylaştı. İddiaya göre vivo, X Fold 3 serisini mart ayında, yani önümüzdeki ay tanıtacak. Geçen yılki modelin nisanda çıktığını belirtelim. Buna ek olarak iddia, X Fold 3’ün yanı sıra vivo Pad 3’ün de gelebileceğini söylüyor.

vivo X Fold 3 ve vivo X Fold 3 Pro’da neler bekliyoruz?

vivo X Fold 2

Kitap benzeri tasarımla gelecek telefonların muhtemel özelliklerine de bakalım. İddialara göre standart model, geçen senekine benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak. Buna ek olarak 230 gram ağırlıkla dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olabileceği söyleniyor. 50 MP, 12 MP ve 12 MP’lik arka kamera kurulumu, Android 14 tabanlı Origin OS 4 işletim sistemi, 5.600 mAh batarya ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü de söylentiler arasında.

Pro model ise işlemci tarafında bu yılın amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3’le gelecek ve performans konusunda ciddi iyileştirmeler içerecek. 50 MP ana, 64 MP periskop telefoto ve bir de ultra geniş kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor. 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 5.700 mAh bataryayı da cihazda görme ihtimaliz var.