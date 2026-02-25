vivo, "Yok Artık!" Dedirten 12000 mAh Bataryalı Telefon Geliştiriyor!

Yeni bir iddiaya göre vivo, silikon karbon teknolojisine sahip 12000 mAh kapasiteli bataryalı bir telefon üzerinde çalışıyor.

Özellikle silikon karbon batarya teknolojileri sayesinde son yıllarda bataryalar konusunda ciddi gelişmeler yaşanmıştı. Artık çok büyük bataryalı ve ince tasarımlı telefonlar görüyoruz. 7000, 8000 ve hatta 10000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefonlar tanıtılıyor.

Şimdi ise bu konuda ülkemizde de çok satan bir marka olan vivo’u ilgilendiren bir iddia ortaya çıktı. Çin merkezli güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station’ın aktardığına göre vivo, gerçekten “akü gibi batarya” diyebileceğimiz pile sahip bir telefon geliştiriyor.

vivo, 12000 mAh’lik bataryaya sahip telefon test ediyor

Digital Chat Station’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre vivo, şu sıralarda 10.000 mAh’lik silikon karbon bataryaya sahip bir telefon test ediyor. Cihazın 4,53V tek hücreli silikon pil kullandığı, tipik kapasitesinin ise 11.000 ila 12.000 mAh arasında olduğunu eklemiş. Yani gerçek değeri 12 bin mAh’e çıkabiliyor.

Bu kadar büyük bir batarya hem vivo için bir rekor hem de akıllı telefon rekabeti çok kızdıracak bir hamle olabilir. 12000 mAh’lik bir bataryaya sahip bir telefonun pil ömrü konusunda rakipsiz olabileceğini tahmin edebiliriz.

Ancak ürünün yakın zamanda piyasaya sürülmesinin pek olası olmadığı belirtilmiş. Bunun nedeni olarak ise cihazın çok fazla sayıda kapsamlı testten geçmesi gerektiği gösterilmiş. Amiral gemisi bir model olmayacağı da gelen bilgiler arasında. Neler olacağını zamanla göreceğiz ancak şimdiden heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.