En İyi Orta Segment Telefonlardan Biri Olacak vivo V70 Elite Tanıtıldı: 6500 mAh Batarya, Snapdragon 8s Gen 3 ve Dahası

vivo, orta segmentte piyasadaki en iddialı telefonlardan biri olacak V70 Elite'i tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Sunduğu telefonlarla Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran vivo, yeni cihazlar tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, orta segmentteki V serisine V70 Elite ismi verilen yepyeni bir model ekledi. V70 Elite, orta segmentte piyasayadaki en iddialı telefonlardan biri olma potansiyeline sahip.

Her özelliğiyle dikkatleri üzerine toplamayı başaran vivo V70 Elite modeli, ön tarafta ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise sol üst tarafa konumlandırılmış 3’lü kamera kurulumu görüyoruz.

Karşınızda vivo V70 Elite

Telefonda 6,59 inçlik 120 Hz ve FHD+ AMOLED ekran var. 5000 nitlik çok yüksek parlaklık sunabiliyor. Telefon, Qualcomm'un orta segmentte güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alıyor. 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama da var.

Cihazın arkasında 50 MP OIS destekli f/1.88 diyafram açıklığında ana kamera, 50 MP 3x optik zoom destekli telefoto kamera ve 8 MP'lik ultra geniş kamera var. Önde ise 32 MP'lik selfie kamerası görüyoruz. Cihaz 6500 mAh'lik 90W destekli Si-C bataryaya sahip. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor ve 6 yıl güncelleme sözü veriyor.

vivo V70 Elite teknik özellikleri

Ekran 6,59 inç, 120 Hz, FHD+, 5000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo V70 Elite fiyatı