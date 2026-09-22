vivo, İlk Açık Kulak Tasarımlı Kulaklığı Buds Clips’i Tanıttı!

vivo, kulak kanalını kapatmayan açık tasarıma sahip ilk klipsli kulaklığı Buds Clips’i duyurdu.

vivo, amiral gemisi X500 serisi telefonlarını resmen tanıtmıştı. Ancak şirketin duyurduğu yeni ürünler sadece bu cihazlarla sınırlı değildi. Firma, kendisi için bir ilke de imza attı. Teknoloji devi, kulak kanalını tıkamayan açık kulak konseptine odaklanan ilk klips formundaki kulaklığı Buds Clip'i tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kulak kepçesinin kenarına esnek hafızalı titanyum alaşımlı bir köprü yardımıyla tutunan model, her bir teki 5,2 gram olan hafif bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

vivo Buds Clip neler sunuyor?

Kulaklığın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise sağ ve sol tekinin bulunmaması. Simetrik bir tasarıma sahip olan Buds Clip, kulağa takıldığı açıya göre stereo ses kanallarını otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Kulaklığın tasarımında siyah seçeneğin yanı sıra dokulu ve sedefli yüzeye sahip beyaz ve mor renk seçenekleri yer alıyor.

Ses tarafında 12 mm'lik sürücülerden beslenen Vivo Buds Clip, açık tasarımların en büyük sorunu olan dışarıya ses sızdırma problemini çözmek için özel bir yöntem kullanıyor. Sesi doğrudan kulak kanalına yönlendiren yönlü ses teknolojisine dayalı bir ses sızıntısı engelleme modu cihazda hazır bulunuyor. Çevredeki gürültü seviyesine göre ses seviyesini kendiliğinden ayarlayan adaptif ses özelliği ve 10 bantlı standart ekolayzır desteği de müzik deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. Telefon görüşmelerinde ise arka plan gürültüsünü kullanıcının sesinden ayırmak adına cihazda iki adet mikrofon ve bir kemik iletimi sensörü görev yapıyor.

vivo Buds Clip, her bir kulaklık tekiyle tek şarjda 10 saate kadar kesintisiz dinleme imkânıyla gelecek. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplamda 42 saate kadar uzatılabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık bir şarjla 3 saatlik kullanım elde etmek mümkün. Toza ve su sıçramalarına karşı IP55 sertifikasıyla korunan modelin dış yüzeyindeki dokunmatik alan; oynatma/durdurma komutlarını ve kaydırma hareketleriyle ses seviyesi ayarını destekliyor. Aynı anda Bluetooth üzerinden 3 farklı cihaza bağlanabilen kulaklığın canlı çeviri ve yapay zekâ destekli toplu taşıma bildirimleri gibi gelişmiş yazılım özellikleri de var. Fiyatı ise 104 dolar olarak açıklandı.