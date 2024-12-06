vivo, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 güncellemesini Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarına sundu.

vivo'nun Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 güncellemesi, Türkiye'deki vivo akıllı telefonlara gelmeye başladı. vivo, bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların fotoğrafçılık, oyun ve verimlilik alanlarında yeni özelliklerden faydalanmalarını sağlıyor.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 güncellemesi, vivo'nun Türkiye'deki akıllı telefonlarına yeni ve akıcı bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirilen bu güncelleme, fotoğrafçılık, oyun ve verimliliğe odaklanan optimize edilmiş özelliklerle birlikte geliyor.

Yeni Funtouch OS 15 ile gelen özellikler

Yeni Funtouch OS 15, Android sisteminin genel akıcılığını artırıyor ve animasyonlu öğeleri geliştiriyor. Akıllı Planlama özelliği, ön plandaki uygulamalar için gücü önceliklendirerek uygulamaların açılma ve geçiş hızını artırıyor. Ayrıca, bellek geliştirme teknolojisi ile çoklu görev yürütme daha sorunsuz hale geliyor ve bellek tahsisi hızlandırılıyor. Bu sayede uygulama başlatma hızı yüzde 15 artıyor.

Güncellenmiş sistem renkleri, yazı tipleri ve simgelerle birlikte daha minimalist bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca yeni parmak izi tanıma animasyonları ve özelleştirilebilir uygulama simgesi stilleri gibi kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Verimlilik açısından ise, Windows bağlantısı özelliği ile cihazlar arası iş birliği geliştiriliyor, içerik senkronizasyonu ve dosya paylaşımı daha verimli hale getiriliyor.