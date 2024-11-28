vivo, yeni S20 ve S20 Pro modellerini tanıttı. AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 3 ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemci seçenekleri ile dikkat çekiyor.

vivo, uzun süredir beklenen yeni S20 serisini tanıttı. Merakla beklenen vivo S20 ve S20 Pro, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

vivo'nun yeni S serisi, 6,67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan AMOLED ekranlarla geliyor. S20 modelinde Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, S20 Pro modelinde ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemci yer alıyor.

vivo'nun yeni S20 serisinin özellikleri

Her iki model de 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. S20 Pro'nun arka kamerası ise üçlü bir kurulumla sunuluyor; 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto lens bulunuyor. Ayrıca, her iki telefon da hızlı şarj desteği sunuyor; S20 modeli 90W, S20 Pro ise 80W hızlı şarj desteği sağlıyor. Batarya kapasiteleri ise sırasıyla 6500 mAh ve 5500 mAh olarak belirlenmiş.

vivo S20'nin teknik özellikleri:

6,67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük (2800×1260 piksel) sunan AMOLED ekran, HDR10+ desteği, 120 Hz yenileme hızı ve 5000 nit'e kadar parlaklık.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) işlemci, Adreno 720 GPU ile donatılmış.

8GB, 12GB ve 16GB LPDDR4X RAM seçenekleriyle birlikte 256GB ve 512GB UFS 2.2 depolama kapasitesi sunuyor.

OriginOS 5 arayüzü, Android 15 işletim sistemi ile çalışıyor.

Ekran içi parmak izi sensörü ve toz ile sıçramaya dayanıklılık (IP64) özelliği mevcut.

6500mAh (tipik) / 6365mAh pil kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği sağlıyor.

vivo S20 Pro teknik özellikleri

6,67 inç büyüklüğünde 1.5K (2800×1260 piksel) çözünürlüğünde AMOLED 20:9 en boy oranlı ve kavisli AMOLED ekran, HDR10+,

12GB LPDDR5 / 16GB RAM LPDDR5X RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama

OriginOS 5, Android 15

Ekran içi parmak izi sensörü

90W hızlı şarjlı 5500mAh pil

vivo S20 serisi, Çin'de tanıtılmasının hemen ardından ön siparişe sunuldu. Telefonların fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor: