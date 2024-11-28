vivo, uzun süredir beklenen yeni S20 serisini tanıttı. Merakla beklenen vivo S20 ve S20 Pro, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı.
vivo'nun yeni S serisi, 6,67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan AMOLED ekranlarla geliyor. S20 modelinde Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, S20 Pro modelinde ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemci yer alıyor.
vivo'nun yeni S20 serisinin özellikleri
Her iki model de 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. S20 Pro'nun arka kamerası ise üçlü bir kurulumla sunuluyor; 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto lens bulunuyor. Ayrıca, her iki telefon da hızlı şarj desteği sunuyor; S20 modeli 90W, S20 Pro ise 80W hızlı şarj desteği sağlıyor. Batarya kapasiteleri ise sırasıyla 6500 mAh ve 5500 mAh olarak belirlenmiş.
vivo S20'nin teknik özellikleri:
- 6,67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük (2800×1260 piksel) sunan AMOLED ekran, HDR10+ desteği, 120 Hz yenileme hızı ve 5000 nit'e kadar parlaklık.
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) işlemci, Adreno 720 GPU ile donatılmış.
- 8GB, 12GB ve 16GB LPDDR4X RAM seçenekleriyle birlikte 256GB ve 512GB UFS 2.2 depolama kapasitesi sunuyor.
- OriginOS 5 arayüzü, Android 15 işletim sistemi ile çalışıyor.
- Ekran içi parmak izi sensörü ve toz ile sıçramaya dayanıklılık (IP64) özelliği mevcut.
- 6500mAh (tipik) / 6365mAh pil kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği sağlıyor.
vivo S20 Pro teknik özellikleri
- 6,67 inç büyüklüğünde 1.5K (2800×1260 piksel) çözünürlüğünde AMOLED 20:9 en boy oranlı ve kavisli AMOLED ekran, HDR10+,
- 12GB LPDDR5 / 16GB RAM LPDDR5X RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama
- OriginOS 5, Android 15
- Ekran içi parmak izi sensörü
- 90W hızlı şarjlı 5500mAh pil
vivo S20 serisi, Çin'de tanıtılmasının hemen ardından ön siparişe sunuldu. Telefonların fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:
- vivo S20 8GB+256GB: 317 dolar
- vivo S20 12GB+256GB: 360 dolar
- vivo S20 12GB+512GB: 385 dolar
- vivo S20 16GB+512GB: 415 dolar
- S20 Pro 12GB+256GB: 470 dolar
- S20 Pro 16GB+256GB: 525 dolar
- S20 Pro 16GB+512GB: 550 dolar