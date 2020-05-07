Vivo Y30’u Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, giriş-orta segmente konumlanan yeni akıllı telefonu Vivo Y30'u duyurdu. Vivo Y30, dörtlü kamera sistemi ve her bütçeye uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 665 işlemcisiyle dikkat çeken Vivo Y50’yi duyuran Vivo, şimdi de Vivo Y30 isimli yeni bir akıllı telefon duyurdu. Vivo’nun Y serisindeki yeni akıllı telefonu Vivo Y30, ince çerçeveli ekran tasarımı, oldukça büyük dahili depolama alanı ve arka tarafında yer alan dörtlü kamera kurulumu ile tüketicilerin dikkatini çekeceğe benziyor.

Vivo Y30, 6.47 inç büyüklüğünde IPS LCD Ultra Infinity-O ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekranın çerçeve tasarımının üç kenarı da oldukça ince görünüyor. Çerçevenin alt kısmı ise diğer üç kenardan daha kalın görünüyor.

Vivo Y30'un tasarımı

Vivo’nun Y serisinin yeni akıllı telefonu Y30, Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM’den güç alıyor. Y30 dahili depolama tarafından ise 128 GB’lık kapasite sunuyor. Y30 aynı zamanda 5.000 mAh gibi büyük bir batarya ile geliyor.

Vivo Y30’un arka kısmında dörtlü bir kamera bulunuyor. Dörtlü kamera sisteminin 13 MP ana kamerasına, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ekranındaki kamera deliğinin altında bulunan ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğüne sahip durumda. Parmak izi okuyucu arkada gelen Y30, Android 10 tabanlı FunTouch OS 10 arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Vivo Y30’un özellikleri:

Ekran: 6.47 inç IPS LCD Ultra O ekran

İşlemci: Helio P35

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB depolama alanı ve harici depolama alanı

Arka Kamera: 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh kapasiteli batarya

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10

Renkler: Ay taşı beyazı ve pırıltılı mavi

Vivo Y30’un fiyatı

Vivo’nun Ay taşı beyazı ve pırıltılı mavi renk seçeneklerine sahip yeni akıllı telefonu Vivo Y30, 208 dolar (yaklaşık 1500 TL+vergiler) fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın özelliklerine göre fiyatın hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.