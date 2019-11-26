Vivo iQOO Neo Ailesinin Yeni Modeli TENAA’da Ortaya Çıktı

Çin merkezli Vivo'nun iQOO Neo ailesine ait olması beklenen yeni bir telefon modeli, Çin'in sertifika kurumu TENAA'da görüntülendi. Özellikleriyle Vivo Neo 855'e oldukça benzerlik gösteren telefon, bu modelin farklı bir versiyonu olarak piyasaya sürülebilir.

Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan Vivo, son dönemlerde çıkardığı iQOO serisi ile oldukça iyi bir başarı yakalamıştı. Son olarak iQOO Neo 855 modelini tanıtan şirketin şimdi de iQOO Neo serisine ait yeni bir modeli Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı.

Hakkında V1936AL model numarası ve birkaç teknik özelliğin dışında pek fazla detay bilmediğimiz akıllı telefon, model numarası düşünüldüğünde muhtemelen Vivo iQOO Neo 855’e benzer özelliklerle piyasaya sürülecek. Dilerseniz şimdi lafı fazla uzatmadan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Vivo iQOO’da olması muhtemel olan teknik özellikler:

TENAA listesine göre 'V1936AL' model numaralı yeni telefon, günümüz şartlarına uygun sayılabilecek bir büyüklükte olan 4.420 mAh batarya ile gelecek. Bunun haricinde 6,38 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağı söylenen telefonun boyutları ise 159,53 x 75,23 x 8,13 mm ölçülerinde olacak. Ayrıca telefon, oldukça ince bir yapıya sahip.

Tüm bunlara ek olarak tıpkı iQOO Neo 855’te gördüğümüz gibi bu telefonda da arkaya doğru çıkıntılı bir üçlü kamera modülü göreceğiz. Telefonun TENAA’da yer alan sertifikası, mor renk için alınmış durumda ancak telefon piyasaya sürüldüğünde daha fazla renk seçeneğinin mevcut olacağını söyleyebiliriz. TENAA, cihazın özelliklerini henüz tam olarak yüklemediği için Vivo V1936AL hakkında tüm bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Yeni modelin boyutları ve yukarıda belirtilen özelliklerini göz önüne alacak olursak telefon, Neo 855’in farklı bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek diyebiliriz.

Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Vivo iQOO Neo 855, 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu için 283 dolarlık (yaklaşık 1.630 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Bu noktada Çinli firmanın yeni telefonu için de benzer bir fiyat politikası uygulayabileceği tahmin ediliyor.