Google, yapay zekâ odaklı Android XR gözlüğünü ilk kez canlı olarak gösterdi. Demoda, gözlüğün neler yapabileceği paylaşıldı.

Google’ın uzun süredir akıllı gözlükler geliştirdiğini biliyoruz. Zaten şirket Samsung ile bir gözlük geliştiriyordu. Buna ek olarak ise daha günlük kullanıma uygun bir Android XR gözlüğü geleceği belirtilmişti ancak hiç gerçek hayatta nasıl görüneceğini görememişti.

Şirket, TED2025 etkinliği kapsamında ilk kez bu ürünün demosunu gösterdi. Android XR departmanının başındaki isim Shahram Izadi, sahneye bu gözlüklerle çıkarak bizi nelerin beklediğine ilk kez bir bakış atmamızı sağladı.

Google’ın Android XR gözlüğünün normal gözlüklerden farkı olmayacak

Gözlüğe baktığımızda gözlüğün gerçekten güzel bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Tıpkı Meta Ray-Ban’lar gibi rahatça tüm gün kullanabileceğiniz, tasarımı sırıtmayan ve tüm bunlara ek olarak bir de yapay zekâ odaklı tam bir deneyim sunabilen bir gözlük olacak.

Etkinlikte sadece gözlüğün tasarımı değil, neler yapabildiğine dair de küçük küçük tanıtımlar yapıldı. Tabii ki cihazın ana odağı, Google’ın kendi yapay zekâsı Gemini’ın entegrasyonu.. Modelin her türlü iş için kullanılabileceği görüldü. Canlı çeviri, kamera yoluyla görselleri tanıma ve analiz etme, gözlük ile Android cihazların uyumlu çalışması gibi özellikler gösterildi.

Hafıza özelliği, gözlükteki Gemini’ın gördüklerini hatırlamasını sağlayacak

Aralarından bir özelliğin çok dikkat çektiğini de eklemeden geçmemek gerekiyor. Öyle ki gözlükler, “hafıza” özelliğine sahip olacak. Bu özellik, Gemini’ın görüntüler yoluyla bir şeyleri hatırlamasını sağlıyor.

Demoda, Google yöneticisi Nishta Bhatia, Gemini’a otel odası kartını nerede bıraktığını sordu. Gemini ise arkasındaki rafta bulunan müzik kaydının arkasında olduğunu söyledi. Yani kamera yoluyla etrafı gözleyip neler olduğunu hatırlayabildi. Hafıza özelliğinde kullanılan görüntünün ne kadar geriye gideceğini bilemiyoruz ancak bu tarz cihazlar için inanılmaz yararlı bir özellik olacağını tahmin edebiliriz.