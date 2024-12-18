vivo'nun, küçük ekranlı amiral gemisi telefonu X200 Pro mini'nin başarısının ardından bu yaklaşımı orta segment bir telefonda da uygulamayı planladığı ortaya çıktı. Şirket, küçük ekranlı bütçe dostu bir model geliştiriyor.

vivo, yakın zamanda tanıttığı X200 serisiyle daha önce görmediğimiz ilginç bir adım atmıştı. Bu, X200 Pro mini ismini alan daha küçük tasarımlı ancak yüksek özellikli bir cihazdı. Satış rakamları da yeni telefonun oldukça sevildiğini gösterdi.

Şimdi ise Digital Chat Station’dan gelen bilgiler, Pro mini’nin başarısının ardından şirketin daha fazla segmentte bu yaklaşımı denemeyi planladığını gössterdi. Yeni iddiaya göre vivo, orta segmentte küçük ekranlı bir telefon tanıtacak.

Küçük ekranlı bütçe dostu telefon, 2025’te gelecek

*vivo X200 Pro mini

İddiaya göre şirketin şu an üzerinde çalıştığı bu yeni telefon, 2025’te piyasaya sürülecek. Ayrıca özellikleri hakkında da bilgi var. Buna göre Dimensity 9 serisi bir işlemciden güç alacak. Ancak orta segment olduğu için maksimum Dimensity 9300 olacağını tahmin edebiliriz.

Bunlar dışında 50 MP’lik bir ana kamerası ve ona eşlik eden bir telefoto kamerası olacak. Ekranın boyutunun tıpkı vivo X200 Pro mini gibi 6,31 inç olacağı belirtilmiş. Burada 1216x2640 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 4500 maksimum parlaklık bizi karşılayabilir. 6,3 inç kulağa o kadar da küçük gelmiyor olabilir. Ancak vivo cihazların genelini düşündüğümüzde küçük diyebiliriz. Düz X200 Pro, 6,78 inçle geliyordu.

Son olarak telefonun küçük boyutuna rağmen silikon batarya teknolojisi sayesinde büyük pille geleceği de aktarılmış. Tahminler, X200 Pro mini’ye benzer şekilde b kapasiteye sahip olacağı yönünde.

vivo’nun yeni cihazı hakkında bildiklerimiz bu kadar. Ancak şimdiden orta segmentte olmasına rağmen gerçekten etkileyici özellikler sunan bir telefon olacağını söyleyebiliyoruz. Küçük ekran sevenler ve bütçe dostu cihaz arayanlar için çok uygun bir telefon olma ihtimali var.