vivo, bir süredir beklenen bütçe dostu telefonu Y200'ü tanıttı. Cihaz, fiyatına göre iyi özelliklerle geliyor.

Ülkemizde de en çok satan markalardan olan vivo, uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına bir yenisini daha dahil etti. Şirket, bir süredir söylentileri dolaşan Y300 isimli yeni cihazını bugün Çin’de resmen tanıttı.

vivo Y300, ön tarafta ince çerçeveli ve delikli tasarıma sahip. Arkasında ise 2’li kamera kurulumu bulunuyor. Renk seçenekleri ise yeşil, beyaz ve siyah olarak açıklandı. 7,99 mm kalınlıkla gerçekten ince olduğunu belirtelim.

Y300 neler sunuyor?

vivo Y300 modelinde 6,77 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlükte bir AMOLED ekran var. Telefonun maksimum parlaklığı, 1800 nit olarak açıklandı. Ekran içinde parmak izi sensörü olduğunu da ekleyelim.

Telefon, MediaTek’in orta seviye işlemcisi diyebileceğimiz Dimensity 6300 yonga setiyle donatılmış. Ona 8/12 GB LPDDR4X RAM ve 128’den 512 GB’a kadar çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise yeni nesil hoparlörü. Öyle ki şirket, yeni hoparlörün standart telefonlardan %600 daha fazla ses çıkardığını belirtmiş.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP (f/1.8) ana ve 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü görüyoruz. Önde ise ise 8 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefonun bir diğer dikkat çeken kısmı ise 45W destekli 6500 mAh’lik bataryası.

Bunlar dışında Android 15 tabanlı OriginOS 5, IP64 suya ve toza dayanıklılık, çift SIM gibi özellikleri var. Son olarak boyutlarının 163,57x76,18x7,79 mm olduğunu söyleyelim.

vivo Y300 teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9300 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 6500 mAh (45W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo Y300 fiyatı