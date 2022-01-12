Samsung'un 2022 modeli amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S22 ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vietnamlı bir kaynak, yeni akıllı telefon ailesinin fiyatını açığa çıkardı. Ayrıca, Galaxy Tab S8 ailesinin fiyat bilgisi de geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın bir gelecekte önemli bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlik, Samsung'un 2022 model amiral gemisi telefonu Galaxy S22 serisini tüketicilerle buluşturacak. Bugüne kadar yaşanan sızıntılar, seride yer alacak akıllı telefonların özelliklerini zaten ortaya çıkarmıştı. Şimdiyse yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

Vietnam merkezli bir sızıntı kaynağı, Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatını açığa çıkarmayı başardı. Bu iddialar gerçek olur mu bilinmez ancak Galaxy S22 ailesi, dolar bazında pek de şaşırtmayan fiyatlara sahip olacak gibi görünüyor. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları, kaç paraya mal olacak?

İşte Samsung Galaxy S22 fiyatları

Galaxy S22: 899 dolar

Galaxy S22+: 1.099 dolar

Galaxy S22 Ultra: 1.299 dolar

Samsung, Galaxy S22 ailesini tanıtacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddialar ve tahminler, bu etkinliğin 8 Şubat 2022'de gerçekleştirileceği yönünde. Şirket muhtemelen, lansmandan hemen sonra da ön sipariş sürecini başlatacak.

Samsung Galaxy Tab S8 ailesinin fiyatı da sızdırıldı

Galaxy Tab S8: 850 doların altı

Galaxy Tab S8+: 900 ila 1.000 dolar

Galaxy Tab S8 Ultra: 1.100 dolar civarı

Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatını sızdıran kaynak, şirketin yaklaşmakta olan yeni tablet modeli Galaxy Tab S8'in fiyatlarını da ortaya çıkardı. Ancak bu sızıntılardan kendisinin de tam olarak emin olmadığını söyleyen sızıntı sahibi, yakında fiyatlarla ilgili daha sağlam bilgi sahibi olacağını ifade ediyor.

Yaşanan sızıntıyla birlikte özellikleri zaten ortaya çıkan Galaxy S22 ailesinin fiyatı ile ilgili de ön bilgi edinmiş olduk. Eğer Samsung Galaxy S22 ailesinin şu ana kadar sızdırılan teknik özelliklerine göz atmak isterseniz burada, Galaxy Tab S8'in teknik özelliklerine göz atmak isterseniz de burada bulunan içeriklerimize ulaşabilirsiniz.