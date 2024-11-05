vivo S20, 3C Sertifikası Veri Tabanında Ortaya Çıktı

vivo S20 olduğu düşünülen bir model, 90W hızlı şarj ile 3C sertifikası aldı.

Yakın zamanda Çin'in TENAA sertifika platformunda V2429A model numarasına sahip bir akıllı telefon ortaya çıkmıştı. Bu telefonun yeni vivo S20 olduğu iddia edilmişti. Aynı model şimdi de Çin'in 3C sertifikasyon platformunda karşımıza çıktı. Bu modelin 90W hızlı şarj ile geleceği de sertifika ile birlikte ortaya çıkmış oldu.

Sertifika veri tabanındaki bilgilere baktığımızda, vivo S20'nin hızlı şarj konusunda bir önceki nesilden daha gelişmiş bir model olacağını görüyoruz. Bu sertifikasyonda cihazın hızlı şarj özelliğinin 90W'a kadar destekleyeceğini görüyoruz. vivo S19 ise 80W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyordu.

vivo S20'nin olası özellikleri

TENAA sertifikasına göre vivo S20, 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek ve bu ekran 1,5K çözünürlük sunacak. Telefonun içinde ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemci yer alacak. Cihazda 16GB'a varan RAM desteği bulunacak. Telefonun Çin'de satışa çıkan versiyonlarında 1TB'a kadar depolama da yer alacak.

vivo S20'nin 6500mAh'lik bir batarya ve 90W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor. Telefonun ön kamerasının 50MP olması, arka kısmında ise 50MP + 8MP'lik ikili bir sistem bulunması bekleniyor. vivo S20'nin işletim sistemi ise büyük ihtimalle Android 15 tabanlı OriginOS 5 olacak.

Telefonda yer alacak diğer özellikler arasında ise kızılötesi sensörü, ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alacak. vivo S20'nin 7.19mm kalınlığa ve 186 gramlık bir ağırlığa sahip olacağı ifade ediliyor.