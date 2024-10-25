Ne Huawei Ne Xiaomi: Üçüncü Çeyrekte Çin'in Lideri vivo Oldu

Çin'de akıllı telefon pazarının üçüncü çeyrekteki lideri vivo oldu.

Çin'in akıllı telefon pazarı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,2 büyümeye imza attı ve teslim edilen ürün miktarı 68,8 milyon adet oldu. Huawei ve Xiaomi gibi önemli aktörlerin yer aldığı Çin pazarında çeyrek lideri ise bir kez daha vivo oldu. Firma bu çeyrekte satışlarında yüzde 21,5'lik artış gösterdi.

Asya devinin iç pazarında ikinci sırayı ise Apple aldı. Her ne kadar sıralamada bir basamak yükselse de Apple'ın satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Huawei ise üçüncü sıraya geriledi ancak yıllık bazda sevkiyatını yüzde 42 arttırmış oldu.

Çin pazarını Çinli üreticiler büyütüyor

Apple Çin'deki varlığını korumaya devam ederken, pazardaki büyümenin lokomotifi ise ülkenin yerli üreticileri oldu. Xiaomi, Honor'u çok az bir farkla (%14,8'e %14,6) geride bıraktı. iPhone 16 tanıtımları ve Apple Intelligence lansmanı da şirketin pozisyonunu güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Çinli teknoloji devi Huawei, güçlü katlanabilir telefon portföyü ile son dönemde dikkatleri üzerine çekiyordu. Xiaomi ise üst segmente yönelik yenilikçi adımlar atıyor ve bütçe dostu ürün gamını da korumaya devam ediyor. Honor ise ekonomik telefon segmentindeki liderliğini sürdürmeye devam etti.

Küresel pazarın en önemli aktörleri arasında yer alan Samsung ise Çin'de pek bir varlık göstermekte zorlanıyor.