vivo Y19e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

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vivo'nun yeni akıllı telefonu Y19e'nin özellikleri ortaya çıktı. Giriş segmentinde bu telefondan beklentiler büyük

Çinli teknoloji üreticisi vivo, ürün segmentini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni telefonu olan Y19e, IMEI veritabanında ortaya çıktı. V2431 model numarasıyla karşımıza çıkan yeni akıllı telefon, kısa süre önce tanıtılan vivo Y19 ile benzer özelliklere sahip. 

vivo Y19e, 6.68 inçlik HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenilenme hızına sahip ekranlar geliyor. Unisoc T612 işlemciden güç alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip. Telefonun hafızası microSD ile 1TB'a kadar arttırılabiliyor. Kamera tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP otomatik derinlik algılama kamerası öne çıkıyor.

vivo Y19e'nin özellikleri

vivo y19e

Ekran 6.68 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık
İşlemci Unisoc T612
RAM 6GB
Dahili Depolama 128GB (1TB’a kadar artırılabilir)
Arka Kamera 50MP ana kamera + 2MP derinlik algılayıcı
Ön Kamera 5MP
Batarya 5500mAh, 15W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı FuntouchOS 14
Dayanıklılık Sertifikası MIL-STD-810H, IPX4 suya, IPX6 toza dayanıklılık
Parmak İzi Okuyucu Güç tuşuna entegre
Bildirim Işığı Arka kapağa entegre LED

vivo Y19e, özellikle giriş seviyesi ve biraz üzerinde bir akıllı telefon arayanlar için biçilmiş kaftan diyebileceğimiz özelliklere sahip. Yeni akıllı telefonun vivo'ya orta segmentteki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Telefonun bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/10/23/exclusive-vivo-y19e-revealed-arriving-soon/
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