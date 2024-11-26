vivo'nun bu ay başında tanıttığı Y19s modeli resmen Türkiye'de satışa sunuldu. 5500 mAh bataryalı telefonun gerçekten cazip bir fiyatı var.

Çin merkezli akıllı telefon devi vivo, düzenli olarak farklı segmentlerden telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Tabii ki bu modellerin bazılarının ülkemize de geldiğini görüyorduk. Şimdi de yakın zamanda tanıtılan Y19s isimli Türkiye’de satışa sunuldu.

8,1 mm kalınlığa sahip ince olarak nitelendirebileceğimiz bu telefon şık bir tasarımla geliyor. En çok dikkat çeken özelliği ise 5500 mAh bataryası. Fiyatı da gerçekten “sudan ucuz” tabirine uyabilecek bir fiyat. Bu yüzden ülkemizde iyi satan bir cihaz olacağını tahmin edebiliriz.

vivo Y19s Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 4 GB + 128 GB 7.999 TL

vivo Y19s’in tüm detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz: