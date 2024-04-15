vivo T3X 5G, 6.000 mAh Bataryalı En İnce Telefon Olacak

vivo, yaklaşmakta olan telefonu T3X 5G ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Telefonun kimi özellikleri, yapılan açıklamalarla duyuruldu.

Çinli teknoloji devi vivo, yakın bir gelecekte bir etkinlik düzenleyecek ve T3X 5G adını verdiği uygun fiyatlı telefonunu tanıtacak. Ancak şirket, lansman öncesinde telefonun bazı özelliklerini paylaştı.

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre telefonun 6.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak. Bu büyük bataryaya rağmen, 7,79 mm'lik kalınlık değeri ile karşılaşacağız. Bu da vivo T3X 5G'yi 6.000 mAh bataryalı en ince telefon hâline getirecek.

vivo T3X 5G'nin açıklanan diğer özellikleri:

vivo T3X 5G, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama, telefonun karşımıza çıkacak diğer özellikleri olacak. Marka, telefonun kamera özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre T3X 5G, 17 Nisan'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Etkinlik gerçekleştiğinde, telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını öğrenme imkânı yakalamış olacağız.