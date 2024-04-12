vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Huang Tao, yaklaşmakta olan X100 Ultra ile ilgili bomba bir çıkış yaptı. Tao, cihazın aslında telefon özelliklerine sahip bir kamera olacağını söyledi.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu akıllı telefon, kısa bir süre önce duyurulan X100 serisinin en yeni modeli olacak X100 Ultra. Gelen son haberler, bu akılı telefonun gündeme bomba gibi düşeceğini gözler önüne seriyor.

vivo'nun üst düzey yöneticileri arasında bulunan Huang Tao, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaklaşmakta olan vivo X100 Ultra'nın özel bir akıllı telefon olacağını söyleyen Tao, bu cihazın profesyonel kamera deneyimi sunacağını söyledi.

"Telefon işlevi de olan profesyonel bir kamera olacak"

Huang Tao tarafından yapılan açıklamaya göre X100 Ultra o kadar iyi bir kamera performansı sunacak ki bu cihaz aslında telefon özelliklerine de sahip olan profesyonel bir fotoğraf makinesi olarak lanse edilecek. vivo yöneticisi, bunu başarmanın kolay bir şey olmadığını ancak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre vivo X100 Ultra, LYT-900 sensörlü 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak. Ultra geniş açılı kamera, telefoto kamera ve periskop kamera da bu akıllı telefonda bulunacak. Telefoto kameranın 200 MP çözünürlük sunacağı, 200x dijital yakınlaştırma yapabileceği de konuşulanlar arasında. Tüm bunlar, vivo'nun resmî duyurusu ile netleşmiş olacak.