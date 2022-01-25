Vivo'nun yeni aktif gürültü önleme özelliğiyle gelen kablosuz kulakiçi kulaklığı TWS 2 ANC'yi inceledik. Ses performansından gürültü önleme düzeyine kadar pek çok kalemde incelediğimiz kulaklık vadettiği şeyleri başarıyor mu gelin birlikte bakalım.

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber pek çok aksesuar da günden güne gelişti. Bu gelişen teknolojiler arasında en önemlilerinden biri de kulaklıklar oldu. Evde, işte veya seyahat halindeyken; kısaca her yerde kullandığımız kulaklıklar, kendi içerisinde pek çok özellikle geliyor. Hem tasarım, hem konfor hem de kaliteli ses vermesi açısından geliştirilen kulaklıkları seçerken bu geniş seçenek havuzunda bazen kaybolabiliyoruz. Bugün sizlere sahiplerine etkileyici bir performans vadeden Vivo'nun kablosuz kulakiçi kulaklık modeli TWS 2 ANC'yi tanıtacağız.

Stüdyo kalitesinde sunduğu ses ve ortam gürültüsünü engellemek için akıllı ve dinamik gürültü önleme özelliğine sahip TWS 2 ANC, yaptığım incelemelere göre vadettiği şeyleri yerine getiren başarılı bir kulaklık. Kusursuza yakın bir ses kalitesi sunan kulaklık, son derece hafif ve ergonomik yapısıyla da dikkat çekiyor.

Vivo TWS 2 ANC'nin öne çıkan özellikleri neler?

Vivo'nun ilk aktif gürültü önleme özellikli kulaklığı TWS 2 ANC, aynı zamanda kulağınıza rahatça oturması için kompakt ve hafif bir tasarımla geliyor. Sadece 4,7 gramlık ağırlığa sahip kulaklıklar çalışmadığında kulağınızda olduğunuzu unutacağınız türden bir rahatlığa sahip.

40 dB'e kadar gürültüyü önleyebilen TWS 2 ANC, yaptığım incelemelerde dış sesin çok büyük bir kısmını engellemeyi başardı. 3 farklı gürültü önleme seviyesi bulunan kulaklık, trafiğin uğultusu, iş yerinin klima ve diğer seslerini başarıyla engelleyebiliyor.

Tüm bu başarılı özellikleri arasında çoğu kişinin de en çok dikkat edeceği nokta nasıl bir ses performansı olduğudur. DEEP-HD SES teknolojisine sahip olan kulaklık, yüksek bant genişliği ve HD ses codec'i kullanıyor. Kendi boyutu ve kablosuz yapıda olmasına rağmen son derece yüksek bir ses seviyesi sunan TWS 2 ANC, özellikle müzik dinlemeyi seven benim gibi insanları memnun edecektir.

Hem tiz hem de bass seslerini çok temiz ve net bir şekilde veren kulaklık, Qualcomm'un yüksek bant genişliği teknolojisi QHS ve aptX'in Adaptive codec'ini birleştirerek oluşturulan DEEP-HD ses sayesinde herhangi bir kopma derdi olmadan etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.

Vivo TWS 2 ANC 12,2 mm'lik süper güçlü baslarla geliyor.

Vivo TWS 2 ANC'de en dikkat çekici özelliklerden birisi kendi boyutundan beklenmeyecek düzeyde başarılı bir bas deneyimi sunması. 12,2 mm süper güçlü bas bulunan kulaklıkta son derece canlı bir ses deneyimi yaşanıyor. Karbon fiber kompozit diyaframa sahip kulaklık, ayrıca uygulamasındaki "Mega Bass" özelliğiyle bu deneyimin iyiden iyiye içine girmek isteyenlere bir fırsat sunuyor.

Vivo TWS 2 ANC'deki ses efektleri

Profesyonel müzisyenlerin kullandığı DeepX 2.0 Stereo ses efekt sisteminin kulakiçi kulaklar için özel olarak optimize eden Vivo, TWS 2 ANC'ye 3 farklı ses efekti özelliği ekledi. Bu efektler Mega bas, Berrak ses ve Yüksek ses perdesini temizle olarak belirlenmiş. Tüm ses efektleri son derece başarılı ve kişisel isteğe ve dinlediğiniz müziğe göre kolaylıkla değiştirebileceğiniz şekilde ayarlanmış.

Tek bataryayla uzun süreli kullanım

Özellikle TWS 2 ANC gibi kulaklıklardaki en büyük sorun küçük yapıları nedeniyle bataryalarını çabuk tüketmeleridir. Bu durumu iyileştirmek isteyen Vivo, TWS 2 ANC'de hem kulaklıklar hem de kutusunun şarj kapasitesine özen göstermiş. Gürültü önleme açıkken tek şarjla 4,1 saatlik kullanım ömrü sunan TWS 2 ANC, gürültü önleme kapalıyken 7,3 saat gibi son derece ideal bir pil ömrü sunuyor. Gürültü önleme kapalıyken ve şarj kutusuyla birlikte vadedilen maksimum pil ömrü ise 29 saat. Elbette bu süreler en yüksek ses seviyesi için geçerli değil. Kullanım şekliniz ve ses seviyesine göre bu süreler değişebilir.

Dış gürültüden etkilenmeyen konuşmalar

Vivo TWS 2 ANC'nin öne çıktığı bir diğer yer de görüşme yapmak isteyenlere sunduğu kolaylıklar. Her kulaklıkta birer tane olmak üzere iki harici hüzmeleme mikrofonu bulunan TWS 2 ANC, arka plan gürültüsünü tespit edip ortadan kaldırıyor. Rüzgar gürültüsünü yüzde 148 oranında iyileştirerek gürültülü bir ortamda olsanız da rahatlıkla konuşma yapmanıza olanak tanıyor.

Vivo TWS 2 ANC'nin dikkat çeken diğer özellikleri neler?

Çok noktalı bağlantı

Vivo TWS 2 ANC, pek çok özellikle gelen premium sayılabilecek bir kulaklık. Çok noktalı bağlantıya sahip olan kulaklıkta hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza aynı anda bağlanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken gelen aramayı da kulaklıktan yanıtlayabilir ve sonrasında müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Düşük oyun gecikmesi

Ayrıca oyun oynayanları da düşünen Vivo, 88 ms düşük oyun gecikmesiyle bu alanda da iddialı davranıyor. Bluetooth kulaklıklarda bir sorun olan gecikme süresi bu kulaklıkta minimuma indirilerek özellikle telefondan oyun oynayan kişileri memnun ediyor.

Basınçla kontrol

Ayrıca basınçla kontrol edebildiğiniz Vivo TWS 2 ANC, ufak dokunuşlarla müziği duratlatmanızı, diğer müziğe geçmenizi, ses ayarı, gürültü önleme açma / kapatma gibi özellikleri yerine getiriyor.

Kesintisiz bağlantı

Vivo TWS 2 ANC'de bulunan Bluetooth 5.2 sayesinde kulaklığınızı bağlı olduğu cihazdan uzakta bile kullanabiliyorsunuz. Bu, ofiste ufak bir mutfak kaçamağı gibi durumlarda müzik dinlemeye devam edebileceğiniz anlamına geliyor.

Sonuca gelelim: Vivo TWS 2 ANC alınır mı?

Yaklaşık 1 haftadır bende olan Vivo TWS 2 ANC üzerinde yaptığım incelemelere göre rahatlıkla diyebilirim ki kulaklık gayet kullanışlı ve vadettiği şeylerin karşılığını veriyor. Öncelikle mega bas ses efektiyle beraber son derece net ve memnun edici bir bas deneyimi yaşatan TWS 2 ANC, gürültü önleme konusunda da beklentilerimi karşıladı. Batarya konusunda da beni yarı yolda bırakmayan kulaklığın elbette "daha iyi olabilirdi" dediğim bir yönü de var.

TWS 2 ANC'nin basınçla kontrol sistemini kullanırken bazı sorunlarla karşılaştım. Özellikle benim gibi elini kulağına götüren biriyseniz müziğin siz istemeseniz de durması can sıkıcı olabiliyor. Basınçla kontrol sistemi fazla hassas olan kulaklığın bu sistem üzerinde biraz daha çalışması gerekiyor.

Genele baktığımızda Vivo TWS 2 ANC'nin son derece iyi bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi, aktif gürültü önleme gibi premium bir kulaklıkta aradığım özelliklerin hemen hemen hepsi beni memnun etti.