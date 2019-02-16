Vivo V15 Pro'nun Tasarım Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun bir hafta içerisinde tanıtacağı Vivo V15 Pro'nun tasarımına dair önemli bilgiler edinildi.

Vivo India, Vivo V15 ve Vivo V15 Pro akıllı telefonlarını 20 Şubat tarihinde Hindistan’da tanıtacak. Cihazın tanıtımından sonra Malezya gibi Asya pazarlarına da yayılması bekleniyor. Malezyalı bir teknoloji sitesinde lansmanın öncesinde cihazın tasarımını ortaya koyan fotoğraflar yayınlandı.

Yapılan paylaşımda cihazın teknik özelliklerine yer verilmemiş olsa da tasarımla ilgili tüm soru işaretleri ortadan kalktı. Fotoğraflara baktığımızda herhangi bir çentiğe rastlamıyoruz. Bu sayede tüm ekranda kesintisiz bir görüntü elde edilebiliyor. Cihazın alt kısmındaki çerçevenin diğer kısımlardan daha kalın olması başta biraz ilginç görünse de ekrandaki kesintisiz görüntü bu durumu telafi ediyor.

Cihazın mavi renk seçeneğinin orta kısmında çapraz bir örüntü izlenmiş. Cihazın ortası daha açık bir mavi ren tonuna sahipken sol alt ve sağ üst köşelerde mor ile lacivert arasında bir renk seçilmiş.

Ekranın ön kısmına tekrar baktığımızda gözlerimiz ön kameranın varlığını arıyor. Ekrandan taviz vermeyerek bu konunun üstesinden gelen Vivo, telefonun içerisinde bir çeşit kızak sistemini kullanarak ön kamerayı buraya eklemiş. Önden baktığınızda telefonun sağ üst köşesinde kalan bu kamera, ön kamerayı açtığınızda kendini gösteriyor. Ayrıca söylenilenlere göre ön kameranın açılması bir saniyeden çok daha kısa bir süre alıyor.

Resmi olarak bir açıklama bulunmasa da sızıntılara göre Vivo V15 Pro, 6,39 inçlik S-AMOLED bir ekranın yanı sıra bünyesinde Snapdragon 675’i barındıracak. Tüm bunların yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB bir dahili depolamaya sahip olacak cihazın 48 MP + 8 MP + 5 MP’lik yapay zeka destekli bir arka kamera setinin yanı sıra 32 MP değerinde bir ön kameraya sahip olacağı düşünülüyor. Son olarak 3.700 mAh’lik bir bataryadan gücünü alması beklenen cihazın hızlı şarjı destekleyeceği de söylentiler arasında.