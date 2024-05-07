vivo'dan Anneler Günü İçin V30 Serisinde Büyük Kampanya

vivo, Anneler Günü için kısa süreli bir kampanyaya gitti. Kampanyanın toplam değeri ise 7 bin TL'yi buluyor.

Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs'a denk geliyor. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için bu yıl vivo sürpriz bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında vivo V30, 4000 TL indirimle alınabilecek. Bu kampanya 512GB versiyon için geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak için vivo'nun internet sitesi üzerinde satın alımı gerçekleştirmek gerekiyor. "anne4000" koduyla vivo V30 512GB modelinde 4000 TL'lik indirimden faydalanılabilecek. V30 256GB ise "anne3000" koduyla 3000 TL indirimle alınabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında alınan telefonlara, 1 yıl ek garanti ve 4 yıl pil değişim garantisi de ücretsiz olarak verilecek.

Fotoğraf çekmeyi seven anneler için biçilmiş kaftan

vivo V30'un en çok dikkat çeken yanlarından birisi, standart bir flaşa göre 19 kat geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık veren Star Işığı özelliği olmuştu. Stüdyo kalitesinde portreler çekmeyi sağlayan bu özellik ile daha doğal ve daha yumuşak tonlu fotoğraflar çekilebiliyor. Bu da özellikle fotoğraf seven anneler için V30'u ideal bir cihaz hâline getiriyor.

vivo ayrıca V30 serisi için pil sağlığı takip fonksiyonu da sunuyor ve ilk 4 yıl içerisinde telefonun batarya sağlığı %80'in altına düşerse ücretsiz batarya değişimi de gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, cihaz arayüzünden pil sağlığını da kolayca görebiliyorlar.

vivo V30 512GB, 29 bin 999 TL'den satılıyor.