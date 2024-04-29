vivo, yeni orta segment telefonu V30 Lite'ı Türkiye'ye getirdi. Hiç fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, çok satanlar arasına girecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun orta segment yeni akıllı telefonu "V30 Lite"ı Türkiye pazarına getirdi. Ön sipariş kapsamında satın alınabilen telefon, çok satanlar arasına girmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo, V30 Lite'ın Türkiye'ye gelişine özel bir kampanya da başlattı. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve hem bu akıllı telefonun özelliklerine hem Türkiye satış fiyatına hem de kampanya detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda vivo V30 Lite

Ekran 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz, 394 ppi, 1.200 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 RAM 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB sanal RAM Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP + titreşim sensörü Batarya 5.000 mAh (80W) İşletim Sistemi FunTouchOS 13 (Android 13)

vivo V30 Lite Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 17.999 TL

vivo'nun ön sipariş kapsamında satışa sunulan yeni akıllı telefonu, 1.000 TL'lik sepet indirimi sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonu satın alan tüketiciler, 1.499 TL değerindeki TWS3e kablosuz kulaklık ile 999 TL değerindeki ek bir yıllık garanti desteğini hediye olarak alacak. Bununla yetinmeyen vivo, V30 Lite için 1.999 TL değerinde 4 yıl ücretsiz batarya değişim hizmeti de sunacak.

vivo'nun yeni akıllı telefonu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve sipariş geçmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.