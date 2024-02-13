Bu yıl iki farklı V30 serisi akıllı telefonu küresel piyasalarda satışa sunan vivo, yakın zamanda vivo V30 Pro'yu da piyasaya sürecek. Bu modelin görselleri ve özellikleri ortaya çıktı.

Daha önceki söylentilere göre vivo V30 Pro, önümüzdeki ay ilk olarak Hindistan'da satışa çıkacak. Cihazın aynı dönemde farklı ülkelerde de satışa sunulmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Orta sınıf cihazlar arasına girmesi beklenen vivo V30 Pro'nun kapağının altındaki donanım ise onu amiral gemilerine kafa tutabilecek hâle getiriyor.

vivo V30 Pro'nun yeni görselleri

Orta seviye cihazlar ile amiral gemisi cihazlar arasında bir noktada yer alacak olan V30 Pro'nun başarısı da fiyatlandırmasına bağlı olacak. Modelin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

V30 Pro özellikleri

İşlemci MediaTek Dimensity 8200 RAM 12GB Depolama 512GB UFS 3.1 Ekran 6,78 inç FHD+ AMOLED ekran, 120Hz yenilenme Batarya 5000 mAh, 80W hızlı şarj Arka Kamera 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş, 50MP telefoto kamera Ön Kamera 50MP Ağırlık 188g Boyutlar 164,4x75,1x7,5 mm

Görsellere baktığımızda vivo V30 Pro'nun, ailenin diğer üyelerinden çok da farklı gözükmediğini söylemek mümkün. Çinli üreticinin arka kameraları bir adanın üzerine yerleştirdiği göze çarpıyor. Esas değişikliklerin cihazın içinde olduğunu söylemek mümkün oluyor.