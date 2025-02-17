vivo'nun orta segmentte iddialı özellikler sunan yeni telefonu V50 tanıtıldı. Cihazın, Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz.

Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan ve özellikle kamerasıyla öne çıkan telefonlar çıkaran vivo, orta segmentteki V serisine bir yeni model daha eklendi. V50 isimli bu cihaz, dikkat çeken özelliklerle geliyor. Ülkemize de gelme ihtimali yüksek.

Kavisli köşelere sahip vivo V50 modeli, arka tarafında pil şeklinde ada içine yerleştirilmiş yuvarlak kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımını görüyoruz.

vivo V50 neler sunuyor?

vivo V50 modeli, 6,77 inçlik 1080x2392 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. 4500 nitlik iddialı bir maksimum parlaklık sunan telefonda parmak izi sensörü ekran içine yerleştirilmiş. Titanyum grisi, mavi ve kırmızı seçeneklerine sahip cihazın boyutları versiyonuna göre değişiyor. Ağırlığı da aynı şekilde 189 ila 199 gram arasında. En ağır model, kırmızı iken en hafifi gri.

V50, orta segment için gayet yeterli bir işlemci diyebileceğimiz Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, 8/12 GB LPDDR4X RAM ile eşleştirilmiş. Depolama tarafında ise 128’den 512 GB’a kadar çıkan UFS 2.2 depolama görüyoruz.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada ikili kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Burada 50 MP’lik OIS destekli ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilen 50 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Çok daha gelişmiş bir görüntü deneyimi sunan ZEISS iş birliği bu modelde de var.

Cihaz, 90W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh’lik gayet büyük bir bataryayla gelecek. Kutudan Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile çıkacağını ekleyelim. Diğer özellikleri arasında Type-C, çift SIM desteği, Bluetooth 5.4, 5G desteği gibi şeyler var.

Bir önceki nesil V40 modeli ülkemizde de satışa sunulmuştu. Bu yüzden V50’nin de Türkiye’ye geleceğini tahmin edebiliriz. Ancak ne zaman olacağı konusunda şimdilik bir şey söylemek mümkün değil.

vivo V50 teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 1080x2392, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.0) Ön kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)

vivo V50 fiyatı