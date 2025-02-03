vivo X200 Pro Mini’nin teknik özellikleri ve global pazardaki durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

vivo, X200 serisini tanıttıktan sonra X200 ve X200 Pro modellerini küresel pazarda satışa sunmuştu. Şimdi ise serinin daha küçük ekranlı modeli vivo X200 Pro Mini'nin de dünya çapında satışa çıkması bekleniyor.

vivo X200 Pro Mini ile ilgili merak edilen detaylar gün yüzüne çıktı. Ancak yeni modelin küresel lansman tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

vivo X200 Pro Mini ile ilgili detaylar

Çinli teknoloji şirketinin yeni modeli vivo X200 Pro mini, 6.31 inçlik ekranıyla daha kompakt bir telefon arayan kullanıcıları hedefliyor. Galaxy S25’in 6.2 inçlik ekranına yakın boyutuyla, küçük ekranlı amiral gemisi arayanlar için güçlü bir alternatif olabilir. Sızıntılara göre vivo X200 Pro mini, nisan ayında global pazarda satışa sunulabilir. Hindistan'da ise 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 15 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Ancak bu konfigürasyonların yalnızca Hindistan'a mı özel olacağı yoksa diğer pazarlarda da sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil.

vivo X200 Pro mini, standart Pro modeline benzer özellikler taşıyor ancak bazı farklılıklar içeriyor. Cihazın en büyük farkı, daha küçük bir ekrana sahip olması ve telefoto kamerasının daha düşük çözünürlüklü olması. X200 Pro modelinde 200 MP telefoto kamera bulunurken, mini modelde bu kamera daha düşük çözünürlük sunuyor. Ancak 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera her iki modelde de aynı kalıyor.

vivo X200 Pro Mini, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alıyor ve performans açısından Oppo Find X8 Pro ile benzer seviyede konumlanıyor. 5.700 mAh kapasiteli bataryası ise dikkat çeken detaylardan biri. vivo X200 Pro mini, 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği ile Samsung’un Galaxy S25 serisinden daha yüksek şarj hızları sunuyor.