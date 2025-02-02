vivo V50'nin tanıtım videosu paylaşıldı. Kamera odaklı modelin tasarımı, renk seçenekleri ve donanım detayları hakkında bilgiler verildi.

vivo, yeni akıllı telefonu V50 için ilk tanıtım videosunu paylaştı. Kamera özellikleriyle öne çıkması beklenen model, V serisinin karakteristik özelliklerini koruyarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

vivo, yeni akıllı telefonu V50’nin tanıtım tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak paylaşılan tanıtım videosu cihaz ile ilgili daha fazla detayın yakında duyurulacağını gösteriyor. İşte V50 hakkında bilinenler!

vivo v50 tanıtım videosu yayımlandı

Yayımlanan tanıtım videosunda, vivo V50’nin kamera özelliklerine odaklanıldığı görülüyor. “Capture Your Forever” (Anlarını Ölümsüzleştir) sloganıyla öne çıkan modelin, fotoğraf ve video çekiminde gelişmiş özellikler sunacağı belirtiliyor. Videoda cihazın arka tasarımı da dikkat çekiyor. İki kameranın yer aldığı yuvarlak modül, hafif çıkıntılı bir kamera adasında konumlandırılmış. Aynı zamanda telefonun Rose Red (Gül Kırmızısı) renginde satışa sunulacağı paylaşılmış.

vivo, V50’nin donanım özellikleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak cihazın Çin’de tanıtılan Vivo S20’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği düşünülüyor. Eğer teknik özelliklerde bir değişiklik olmazsa, V50’nin 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip 1.5K AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alması öngörülen modelin, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunabileceği belirtiliyor. Ön tarafta 50 MP otomatik odaklamalı bir selfie kamerası, arka tarafta ise 50 MP OIS destekli ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alabilir. 6.500 mAh kapasiteli batarya ve 90W hızlı şarj desteği ise modelin öne çıkan donanım detayları arasında gösteriliyor.

vivo’nun V50 ile ilgili tanıtımlara başlaması lansmanın yaklaştığını gösteriyor. Şirketin önümüzdeki günlerde cihazın teknik detaylarını ve çıkış tarihini duyurması bekleniyor.

vivo V50 tanıtım videosu: