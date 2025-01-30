vivo'nun orta segment V serisine dahil olacak V50 modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'ye de gelebilecek model, uygun fiyata iddialı özellikler sunacak.

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markaları araısnda yer alan vivo, farklı segmentlerden telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Türkiye’de de satışını gördüğümüz orta segment V serisi bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirketin bu serideki yeni telefonu V50 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun tasarımı ortaya çıktı.

vivo V50 böyle gözükebilir

Sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar isimli X hesabı, bu görüntüyü bizlerle buluşturdu. Fotoğraftan telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Önceki nesil olan V40 ile benzer bir görünümle geleceğini söylemek mümkün. Kavisli ekran ve pil şeklindeki adaya yerleştirilmiş selfie kamerası bizleri karşılayacak. Ayrıca kırmızı renk seçeneği de görülüyor.

vivo V40’ın segmentindeki en ince telefon olması bekleniyor. Bunun dışında 6,67 inçlik 1260x2800 çözünürlükte 120 Hz AMOLED ekran, 5000 nit maksimum parlaklık, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bekliyoruz. Kamera tarafında ise yine ZEISS iş birliği olacak ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunulacak. 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamera beklentiler arasında. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Ayrıca 6000 mAh’lik 90W destekli bataryayı da ekleyelim.

Uygun fiyata etkileyici özellikler sunacak V50, şubatta resmen tanıtılacak. Bir önceki V40 modeli ülkemize gelmişti. Bu yüzden yeni neslin de Türkiye’de satışa sunulacağını tahmin edebiliriz.