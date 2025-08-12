Akıllı telefon pazarında orta segment rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler, yeni modellerinde kamera teknolojileri ve pil ömrü gibi alanlarda dikkat çeken geliştirmeler sunuyor. Bu yarışa katılan vivo, serisinin yeni üyesi V60’ı tanıtarak kullanıcıların karşısına çıktı.

Çinli teknoloji markası vivo, orta segmentteki yeni modeli V60’ı görücüye çıkardı. Kamera odaklı tasarlanan telefon, Hindistan’da tanıtıldı ve 50 MP telefoto kamera ile 6.500 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında piyasaya çıkan V50’nin yerini alacak olan model, serinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

vivo V60, ZEISS ortaklığıyla geliştirilen üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. 3x optik zoom ve optik görüntü sabitleme (OIS) sunan 50 MP Sony IMX882 telefoto kamera yer alıyor. Aynı zamanda OIS destekli 50 MP Sony IMX766 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

vivo V60 özellikleri

İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 Ekran 6,77 inç AMOLED, 120 Hz, 5.000 nit Kamera (arka) 50 MP telefoto + 50 MP ana (OIS) Kamera (ön) 50 MP, 92° FOV Batarya 6.500 mAh, 90W hızlı şarj Bellek 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

vivo V60, Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan başlangıç modeli 425 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Telefonun Hindistan’daki satışları 19 Ağustos’ta başlayacak.