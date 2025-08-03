Akıllı telefon pazarında giriş seviyesine yönelik modeller, kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Bu segmentte rekabet giderek artarken üreticiler, pil ömrü ve dayanıklılık gibi unsurları öne çıkarıyor. vivo da bu yaklaşımı benimseyerek yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

vivo, Y serisine yeni bir model daha ekledi: vivo Y04s. Günlük ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip bu yeni model, özellikle uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Hem uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hem de sağlamlık isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Giriş seviyesinde konumlanan vivo Y04s, 4G bağlantı desteğiyle geliyor. 90 Hz’e kadar yenileme hızı sunan ekranı, günlük kullanımda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Telefon aynı zamanda IP64 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Üstelik dış etkilere karşı ekstra koruma sağlıyor.

vivo Y04s özellikleri

Donanım tarafında Unisoc T612 işlemciden güç alan vivo Y04s, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği de var; hafızayı 1 TB’a kadar genişletmek mümkün. Kutudan Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzüyle çıkıyor. İşte vivo Y04s'in öne çıkan teknik özellikleri:

vivo Y04s teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, HD+, 60/90 Hz yenileme hızı, 570 nit İşlemci Unisoc T612 Kamera 13 MP ana kamera + QVGA lens, 5 MP ön kamera Bellek 4 GB RAM (+4 GB sanal RAM), 64 GB depolama Batarya 6.000 mAh, 15W hızlı şarj Bağlantı Çift SIM, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, USB 2.0, OTG Boyut/Ağırlık 167.30 x 76.95 x 8.19 mm / 202 gram İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14)

vivo Y04s, ilk olarak Endonezya’da görücüye çıktı ve kısa süre içinde diğer pazarlarda da yerini alması bekleniyor. Yaklaşık 85 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan telefon, Kristal Mor ve Yeşim Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Global çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmış değil.