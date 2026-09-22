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vivo Watch 6 Tanıtıldı: 3500 nit Ekran, Safir Cam, 21 Gün Pil Ömrü!

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vivo, yeni nesil akıllı saati Vivo Watch 6’yı resmi olarak tanıttı. Uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

vivo Watch 6 Tanıtıldı: 3500 nit Ekran, Safir Cam, 21 Gün Pil Ömrü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok satan markalardan biri olan Çin merkezli teknoloji devi vivo, dün bir etkinlik gerçekleştirerek yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıtmıştı. Lansmanın en çok dikkat çeken ürünleri X500 serisi olsa da farklı kategorilerden ürünler de tanıtıldı. vivo Watch 6 da bunlardan biriydi.

vivo Watch 6 modeli, bir akıllı saatte ihtiyacınız olan çoğu özelliği içeren bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yuvarlak tasarıma sahip cihazda en önemli yeniliklerden biri artık giriş modelinden itibaren tüm seride safir kristal camın standart hâle getirilmiş olması. Çizilmelere karşı üstün koruma sağlayan bu ön panel, amiral gemisi akıllı saat deneyimini uygun fiyat bandına taşıyor.

İçerikten Görseller

vivo Watch 6 Tanıtıldı: 3500 nit Ekran, Safir Cam, 21 Gün Pil Ömrü!
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Karşınızda vivo Watch 6

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Saatin arkasındaki sensör çıkıntısı hariç tutulduğunda gövde kalınlığı tüm modellerde 9.5 mm olarak ölçülüyor. Model seçeneklerinde kullanılan malzemeler ise segmentlerine göre farklılık gösteriyor. Bluetooth ve standart eSIM versiyonlarında 44 gram ağırlığa sahip 316L paslanmaz çelik çerçeve tercih edilirken; serinin en üst modeli olan Titanium eSIM varyantında uzay havacılık sınıfı TC4 titanyum alaşımı kullanılıyor. Titanyum alaşımlı bu özel model, ağırlığı 37 grama düşürerek bilekte oldukça hafif bir kullanım sunuyor.

Cihazın ön yüzünde 1.47 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel yer alıyor. Ekran mimarisi, özellikle açık hava aktivitelerinde yüksek görünürlük sunmak üzere tasarlanmış.vivo’nun paylaştığı verilere göre ekran, belirli açık hava egzersizleri sırasında bölgesal olarak 3500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Zifiri karanlık ortamlar için ise ekran parlaklığı 2 nit seviyesine kadar düşebiliyor.

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Batarya tasarrufunu artırmak adına Her Zaman Açık Ekran özelliğinde dinamik bir yenileme hızı teknolojisi kullanılmış. Bu mod açıkken ekran tazeleme hızı ihtiyaca göre 5Hz ile 30Hz arasında dinamik olarak geçiş yapıyor. Böylece ekran sürekli açık kalsa dahi güç tüketimi minimum seviyede tutulmaya çalışılıyor.

Sporcular ve doğa yürüyüşçüleri için Vivo Watch 6, çift frekanslı ve beş sistemli bir küresel navigasyon uydu sistemi altyapısı sunuyor. Güncellenen bu donanım sayesinde uydu kilitlenme sürelerinin %34 oranında hızlandığı ve rota takip hassasiyetinin %10 arttığı ifade edilmiş. Saat içerisinde dahili bir barometre bulunuyor ve cihaz doğrudan çevrimdışı harita desteği sunuyor.

Sağlık takibi tarafında cihaz, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü ve 16 kanallı kanda oksijen sensörü ile donatılmış. Cihaz; sürekli nabız, kanda oksijen oranı, uyku ve stres takibini aralıksız yapabiliyor. Firma, profesyonel göğüs bantlarıyla yapılan karşılaştırmalarda saatin ortalama nabız ölçüm doğruluğunun %97.2 olduğunu; koşu, yürüyüş, bisiklet ve doğa yürüyüşü esnasında ise bu doğruluk oranının %98.5’e çıktığını öne sürüyor. Ayrıca arasında koşu formu analizi ve raket sporları için vuruş takibi gibi spesifik özellikleri de içeren 100’den fazla spor modu da var.

Bluetooth versiyonda 21 güne kadar, eSIM’de 7 güne kadar pil ömrü sunabilen yeni vivo Watch 6 modeli, Bluuetooth versiyonda 149 dolar, eSIM’de 208 dolar, titanyum eSIM’de ise 298 dolar fiyatla satılacak.

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Akıllı Saat vivo

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