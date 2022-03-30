Vivo, İlk Katlanabilir Akıllı Telefonunun Videosunu Paylaştı

Vivo, 11 Nisan'da gerçekleştireceği lansman etkinliği için iki yeni video yayınladı. Yayınlanan videolardan bir tanesi X Fold olarak isimlendirilecek katlanabilir ekranlı telefonu, diğeri ise Vivo'nun ilk tableti Pad'i gösteriyor.

Bir süredir derin bir sessizliğe gömülmüş olan Çinli teknoloji şirketi Vivo, Nisan 2022'de bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Nisan'da bir lansman gerçekleştirilecek. Bu lansmanın yıldız ismi ise "X Fold" olarak isimlendirilecek katlanabilir ekranlı akıllı telefon olacak.

11 Nisan için geri sayımı sürdüren Vivo, şimdi dikkat çeken bir gelişmeye daha imza attı. Şirket, yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonu için bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan video, X Fold'un tasarım detaylarını ortaya koydu. Buna göre telefonun Galaxy Z Fold tarzı katlama eksenine sahip olacağını ve deri arka kapakla geleceğini resmen söyleyebiliriz.

Dörtlü kamera kurulumuyla gelecek

Vivo'nun paylaştığı video, ne yazık ki X Fold'la ilgili büyük detaylar sunmuyor. Paylaşılan videoda, telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Bu kamera kurulumunun Carl Zeiss tarafından destekleniyor oluşu, Vivo X Fold ile oldukça kaliteli çekimler yapılacağının anlaşılmasını sağlıyor.

Şirketin ilk tableti de açığa çıktı

Vivo, daha önceki dönemlerde akıllı telefon ve kablosuz kulaklık gibi ürünlerle karşımıza çıkmıştı. Ancak Nisan 2022'de bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira şirket, ilk tablet modeli Vivo Pad için de kolları sıvamış durumda. Hatta X Fold ile birlikte bu tablet için de bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan video, tabletin ikili arka kamera ve dört hoparlör ile geleceğini gözler önüne seriyor. Bu tabletin oldukça ince bir yapıya sahip olacak oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.

Vivo X Fold için hazırlanan tanıtım videosu şöyle:

Vivo Pad için hazırlanan tanıtım videosu ise şöyle: