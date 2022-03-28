Samsung'dan OPPO Find N'e Övgü: Tamam da Niye?

Samsung ABD, sosyal medyada muhtemelen bir yanlış anlaşılma nedeniyle OPPO'nun katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Find N'i övdü. Bu övgünün neden yapıldığı bir türlü anlaşılamadı. Tahminler ise söz konusu sosyal medya hesabının yöneticilerinin, OPPO Find N'i Galaxy Z Fold 3 sandığı yönünde.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ABD ayağı, sosyal medyada garip bir olaya imza attı. OPPO bünyesinde çalışmalarını sürdüren Reklam Yöneticisi Ryan Fenwick'in Twitter'da yaptığı bir paylaşıma cevap veren Samsung ABD, muhtemelen yanlışlıkla OPPO'nun katlanabilir akıllı telefonunu övdü. Bunun bilinçli olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Ryan Fenwick tarafından yapılan paylaşımda, Android akıllı telefonların "hepsinin aynı" ve "sıkıcı" olduğu eleştirilerine yönelik bir hatırlatma yapılıyordu. Paylaşımda ise katlanabilir ekranlı bir telefon gösteriliyordu. Ancak bu telefon, şirketin birkaç ay önce tanıttığı OPPO Find N'di. Samsung ABD ise bu paylaşımın altına "Harika!" yorumunu bıraktı. Devreye giren OPPO Malezya ise Samsung'a teşekkür etti.

Samsung, OPPO'nun paylaştığı telefonu Galaxy Z Fold mu sandı?

OPPO Find N olarak isimlendirilen katlanabilir ekranlı akıllı telefon, Samsung'un Galaxy Z Fold serisine oldukça benzeyen bir yapıya sahipti. Tam olarak bu nedenden ötürü Samsung ABD Twitter hesap yöneticilerinin hata yapmış olabileceklerine inanılıyor. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Pekala olabilir. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için, kesin nedenin bu olduğunu söylemek zor.

Açık konuşmak gerekirse Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlar söz konusu olduğunda tekel pozisyonda. Zira diğer akıllı telefon şirketlerinin piyasaya sürdüğü katlanabilir ekranlı modeller, genelde Çin sınırları dışına çıkmıyor. İşte Samsung ABD'nin Find N için yaptığı övgünün nedeni tam olarak bu da olabilir. Şirket, rekabet ortamını iyileştirmek ve Galaxy Z ailesini rakipleriyle mukayese edebilmek için böyle bir açıklama yapmış olabilir. Ancak bunun için de yüzde 100 doğrudur diyemeyiz.