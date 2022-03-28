Vivo X Fold'un Tanıtılacağı Tarih Açıklandı

Vivo'nun ilk katlanabilir akıllı telefonu X Fold'un tanıtılacağı tarih açıklandı. Telefonun tanıtımının iki hafta sonra gerçekleşeceği bildirildi.

Çin merkezli teknoloji firması Vivo, yeni katlanabilir telefon modelini tanıtmak için gün saymaya başladı. Vivo, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek olan ‘X Fold’ isimli katlanabilir akıllı telefonundan bir tanıtım görseli yayımladı.

Söz konusu akıllı telefonun, gövdeye katlanan bir ekrana sahip kitap şeklinde bir tasarımı olacağı ifade ediliyor. Cihazın, Vivo’ya ait katlanabilir esnek bir ekrana sahip ilk akıllı telefon olması ise dikkat çekiyor.

Vivo X Fold'un tanıtımı 11 Nisan'da gerçekleşecek

Vivo'nun katlanabilir akıllı telefon yarışına dahil olacağı yeni modeli X Fold'un tanıtılacağı tarih açıklandı. Şirket, yaptığı bir duyuru ile telefonun iki hafta sonra, 11 Nisan'da tanıtılacağını bildirdi.

Cihaza dair elimizde olan bilgilere göre, çapraz olarak yaklaşık 8 inçlik esnek bir panele sahip olacak olan katlanabilir akıllı telefonun çözünürlüğü QHD+ olacak. Yenileme hızının 120HZ’ye ulaşabildiği ifade edilen cihazın kasasının dışında bir de ön kameranın bulunduğu yardımcı bir ekran yer alacak.

Etrafta dolaşmakta olan iddialara göre bu ekran boyutu 6.53 inç, çözünürlüğü ise Full HD+ olacak. Bununla birlikte katlanabilir akıllı telefonun Zeiss ile ortak bir şekilde geliştirilen ana kamerası ise dairesel bir alanda bulunan dört optik modülden oluşacak.

Mevcut bilgilere göre Vivo X Fold'un ‘kalbinde’ ise 3.0 GHz'e kadar sekiz işlem çekirdeğine ve gelişmiş bir 5G modeme sahip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alacak. Güç, 80 watt hızlı şarj ile 50 watt kablosuz şarj desteği ve 4600 mAh pil ile sağlanacak. Öte yandan Vivo X Fold’un OPPO N Find ve Galaxy Z Fold 3 ile benzer bir tasarıma sahip olabileceği söyleniyor.

Vivo X Fold'un bilinen teknik özellikleri