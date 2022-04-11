Vivo X Note Tanıtıldı: Fiyatı da Açıklandı

Vivo, yeni amiral gemisi telefonu Vivo X Notu'u tanıttı. 7 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefonun fiyatının ne kadar olacağı da açıklandı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Vivo X Note'u duyurdu. 2K+ çözünürlüklü, 120Hz ve LTPO uyarlamalı yenileme hızına sahip Vivo X Note, E5 AMOLED panele sahip 7 inçlik 21:10 büyüklüğündeki devasa ekranıyla da dikkat çekti.

Bununla birlikte Display Mate’in A+ derecesine sahip olan Vivo’nun yeni akıllı telefonunu, gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alıyor. Vivo'nun kendi geliştirdiği V1 yongasıyla birlikte gelen Vivo X Note’da, HDR efektleri ve MEMC desteğinin de bulunduğu kaydedildi.

Vivo X Note tanıtıldı

47132 mm²'lik geniş bir soğutma alanına sahip olan Vivo X Note’un büyük ultrasonik ekranında ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Yeni akıllı telefonun kamera donanımında ise karşımıza 50MP GN1 arka kamera, 48MP ultra geniş kamera, portre lensi ve 60x'e kadar zoom periskop telefoto kamera çıkıyor.

Bunlara ek olarak da telefonda Zeiss T* lens, Zeiss doğal renk ve Zeiss lens paketi de mevcut. Öte yandan modelin toprak grisi ve dağ mavisi renk seçeneklerindeki arka kısmının deri; gece siyahı seçeneğinde ise AG cam olduğu kaydedildi.

Şirket ayrıca, telefonun anakartının entegre bir kemer köprüsü yapısını benimsediğini, bu nedenle gövdenin kalınlığının sadece 8,37 mm olduğunu ve ağırlık merkezi kaydırma tasarımının telefonun elde daha hafif hissettirdiğini ifade etti. 80W şarjlı hızlı şarjlı 5000mAh batarya tarafından desteklenen Vivo X Note’un 12 dakikada yüzde 50'ye kadar, 32 dakikada ise yüzde 100'e kadar şarj edebilen 50W kablosuz şarja sahip olduğu belirtildi.

İşte yeni Vivo X Note'un teknik özellikleri

Ekran : 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, Corning Gorilla Glass Victus korumalı 7 inç (3080 × 1440 piksel) 2K+ E5 AMOLED LTPO ekran

: 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, Corning Gorilla Glass Victus korumalı 7 inç (3080 × 1440 piksel) 2K+ E5 AMOLED LTPO ekran İşlemci : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Arka Kamera : 50MP

: 50MP Ön Kamera :16 MP

:16 MP Batarya : 5000mAh

: 5000mAh İşletim Sistemi : Android 12 tabanlı OriginOS Ocean

: Android 12 tabanlı OriginOS Ocean Renkler : Gece Siyahı, Toprak Grisi, Dağ Mavisi

: Gece Siyahı, Toprak Grisi, Dağ Mavisi Boyutlar: 168.78×80.31×8.37mm(Siyah) / 8.75mm (Gri ve Mavi)

168.78×80.31×8.37mm(Siyah) / 8.75mm (Gri ve Mavi) Ağırlık: 221g (Siyah) / 216g (Gri ve Mavi)

Peki Vivo X Note'un fiyatı ne kadar olacak?

Vivo X Note’un fiyatına gelecek olursak; üç farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun fiyatının, 8GB + 256GB modeli için fiyatın 942 dolar, 12GB+256GB modeli için 1020 dolar ve en üst model olan 12GB+512 GB için de yaklaşık 1099 dolar şeklinde olacağı belirtildi.