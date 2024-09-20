vivo'nun 14 Ekim'de tanıtmaya hazırlandığı X200 serisinin yeni üyesi vivo X200 Mini'nin kamera özellikleri ortaya çıktı.

vivo, yeni X200 serisi akıllı telefonlarını 14 Ekim’de düzenleyeceği bir lansman etkinliği ile tanıtmaya hazırlanıyor ancak seride dikkat çeken en önemli yeniliklerden biri, muhtemelen "vivo X200 Mini" olarak adlandırılacak olan kompakt bir modelin seriye dâhil edilmesi olacak. Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station bugün kamerasıyla ön plana çıkacağı iddia edilen bu yeni modelin kamera özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

vivo X200 Mini Sony IMX06C sensörüyle geliyor

Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre vivo X200 Mini'nin arka yüzünde üçlü bir kamera ünitesi yer alacak. Bu ünitenin başında 50MP çözünürlüğe sahip ana kamera yer alacak. Ana kamera modülünün, 1/1.28 inç büyüklüğünde ve f/1.57 diyafram açıklığına sahip Sony IMX06C sensörünü kullanacağı belirtiliyor. Bu sensörün Sony’nin yeni bir görüntü sensörü olduğunu söyleyebiliriz çünkü sensör hakkında mevcut bilgiler oldukça sınırlı. Büyük olasılıkla Sony’nin ürettiği bu sensörün kullanıldığı ilk telefon vivo X200 Mini olacak.

Ana kameraya eşlik eden diğer lensler ise büyük manzaraları veya grup fotoğraflarını çekmek için kullanılacak olan 50MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 70mm odak uzaklığı ile f/2.57 diyafram açıklığına sahip 50MP Sony IMX882 periskop sensör olacak. vivo X200 Mini’nin periskop sensörü 10x’e kadar hibrit zoom ve makro çekim özellikleri sunacak.

Performans tarafında da beklentiler yüksek

Cihazın kamera özelliklerinin yanı sıra performans tarafında da oldukça iddialı olması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre vivo X200 Mini, serideki X200 ve X200 Pro modelleri ile aynı olan Dimensity 9400 işlemciden gücünü alacak. Cihazın enerji ihtiyacını ise 5.500mAh veya 5.600mAh kapasiteli bir pil karşılayacak ve telefonda kablosuz şarj desteği de bulunacak. Ön tarafta ise 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.3 inçlik bir ekranın yer alması bekleniyor.

Her ne kadar kamera tarafında etkileyici bir performans sunacağı tahmin edilse vivo X200 Mini'nin selefine göre bazı eksiklikleri de olabilir. Örneğin daha önceki raporlar, yeni modelde ultrasonik parmak izi sensörü yerine kısa odaklı optik bir parmak izi sensörünün kullanılabileceğini öne sürüyordu. Bu sensör, ultrasonik sensörlere göre artık oldukça eski kabul ediliyor fakat yine de bu tarz alanlardan kısılan özellikler yeni modelin daha uygun fiyatlarla kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyabilir. Şimdilik bu sorunun yanıtını alabilmek için 14 Ekim’de düzenlenecek lansmanı beklememiz gerekiyor.

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