vivo üst düzey yetkilisi, yaklaşmakta olan X200 ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf, telefonun kamerasının eşsiz yeteneklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu X200 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sektör kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre bu akıllı telefon, gelecek ay düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak.

Hâl böyle olunca şirket, vivo X200 için pazarlama çalışmalarına başladı. Bu bağlamda; şirketin üst düzey yetkililerinden Han Boxiao, Weibo'da bir görüntü paylaştı. Bu görüntü, vivo X200'ün telefoto kamerasının neler sunabileceğini gözler önüne seriyordu.

İşte vivo X200 ile çekilen bir fotoğraf

Han Boxiao tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıdaki görüntü, vivo X200'ün kamera performansının iki yeni özelliğini gözler önüne seriyor. Bunlardan ilki, "Ay Modu". İkincisi ise telefondaki yeni telefoto kameranın gece karanlığında yapabildiği 10x yakınlaştırma yeteneği. Peki yaklaşmakta olan telefonun kamera kurulumu, tam olarak neler sunacak?

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'a göre vivo X200, üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Telefonun ana kamerası Sony IMX921 sensörlü 50 MP kamera olacak. Samsung JN1 sensörlü 50 MP ultra geniş açılı kamera ile f/2.57 diyafram açıklığına ve 70 mm odak uzaklığına sahip 50 MP Sony IMX882 sensörlü telefoto kamera da bizleri bekliyor olacak.

Telefonun tasarımı da belli olmuş durumda:

vivo X200'ün bazı özellikleri de sızdırıldı