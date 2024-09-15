vivo'nun Türkiye'ye de gelebilecek yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro, Geekbench'te listelendi. Bu listeleme, cihazın işlemcisini resmen doğruladı. Ayrıca 3C sertifikasıyla şarj özellikleri de ortaya çıktı.

vivo, yeni amiral gemisi telefonları olacak X200 serisini çok yakında tanıtacak. Ekimde çıkış yapması beklenen serinin Pro modeli hakkında birçok sızıntı görüyorduk. Hatta birkaç gün önce neredeyse tüm özellikleri sızmıştı.

Şimdi ise X200 Pro’nun Geekbench testleri ve 3C sertifikası ortaya çıktı. Hem test sonuçları hem de sertifika, telefonun işlemci ve şarj özelliklerini resmen doğrulamış oldu.

X200 Pro, MediaTek Dimensity 9400 işlemci ve 90W şarj ile gelecek

Geekbench testlerine baktığımızda telefonun tek çekirdekte 1531 puan, çoklu çekirdekte ise 6135 puan aldığını görüyoruz. Sonuçlar, cihazın MediaTek Dimensity 9400’den güç alacağını resmen doğruluyor. Daha önce bu işlemci kullanılacağı söylentileri vardı. Testlerle de resmen doğrulanmış oldu.

Dimensity 9400’ün henüz tanıtılmadığını belirtelim. İşlemci, muhtemelen ekimde gelecek. Bu da X200 Pro’nun bu çipe sahip ilk cihazlardan olacağını gösteriyor. Ciddi performans iyileştirmeleri de göreceğiz. Öyle ki gelen bilgilere göre tek çekirdekte selefi 9300’den %30 daha iyi olacak.

Bunun dışında 3C sertifikası, tüm serinin şarj özelliklerini ortaya koydu. Buna göre X200 Pro da dahil X200 serisindeki tüm telefonlar 90W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Önceki sızıntılarda 6000 mAh batarya göreceğimiz söyleniyordu. Bu bataryanın 90W destek ile eşleştirildiğini göreceğiz.

vivo X200 serisi, ekimde bizlerle buluşacak. Seride standart, Plus ve Pro olmak üzere 3 model göreceğiz. Pro modelin Türkiye’ye gelme ihtimali bir hayli fazla. Aşağıdan bu telefon hakkında şu ana kadar çıkan tüm sızıntılara ulaşabilirsiniz.

vivo X200 Pro'nun sızan tüm özellikleri için: