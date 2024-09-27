Yaklaşmakta olan vivo X200 Pro'nun "Satellite Edition" sürümü, AnTuTu'da eşine rastlanmamış bir performans gösterdi. Zirveye yerleşen telefon, 3 milyon puan sınırını da aştı.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu X200 Pro ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Firmanın üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao tarafından yapılan açıklamada, vivo X200 Pro'nun "Satellite Edition" versiyonunun AnTuTu'da rekor kırdığı belirtildi. Telefon, 3 milyon puan barajını aşan ilk akıllı telefon olarak kayıtlara geçti.

Akıllı telefonlar için önemli kabul edilen bir performans testi olarak karşımıza çıkan AnTuTu, cihazları CPU, GPU, bellek ve arayüz gibi kategorilerde test ediyor. Yapılan testler sonucunda da nihai puan belirleniyor. İşte vivo X200 Pro Satellite Edition, tüm listeyi alt üst etti.

vivo X200 Pro Satellite Edition, bugüne kadarki en yüksek AnTuTu puanına ulaştı

vivo X200 Pro Satellite Edition, yapılan testler sonucunda tam olarak 3 milyon 7 bin 853 puan aldı. Bugüne kadarki AnTuTu rekoru ise 2 milyon 880 bin 550 puan ile OPPO Find X8 Pro'ya aitti. vivo X200 Pro, bu istatistikle akıllı telefon sektörü için yepyeni bir sayfa açmış oldu.

vivo X200 Pro Satellite Edition, MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alacak ve 16 GB'ye kadar RAM, 1 TB'ye kadar da depolama alanı ile desteklenecek. TSMC'nin 3 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 9400, 3.63 GHz'ye kadar çalışabilecek. Üstelik yapay zekâ desteğine de sahip olacak işlemci, donanım düzeyinde ışın izleme desteği sunan Mali-G925-Immortalis MC12 GPU ile entegre edilecek. Hâl böyle olunca tüketicilere eşsiz bir deneyim sunulmuş olacak. AnTuTu'da alınan puan da bunun açık bir göstergesi.