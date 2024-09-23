vivo'nun amiral gemisi X200 serisine sonradan eklemeyi planladığı Ultra modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, hem işlemcisi hem de kamerasıyla mest edecek. Ayrıca X200 Pro hakkında da yeni bir bilgi var.

vivo'nun yeni amiral gemisi telefonları olacak X200 serisinin tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Çinli şirket, belli modellerini Türkiye’de de görebileceğimiz seriyi 14 Ekim’de bizlerle buluşturacak.

Son zamanlarda vivo X200 serisinin tüm telefonlarıyla ilgili sızıntılar görüyorduk. Ancak seriden ayrı olarak, önümüzdeki yıl gelecek X200 Ultra hakkındaki detaylar diğer modellere daha azdı. Nihayet bu cihaz hakkında da bilgiler geldi. Güvenilir kaynak Digital Chat Station, vivo X200 Ultra’nın etkileyici bir telefon olacağını gösteren bazı özelliklerini paylaştı. Aynı zamanda X200 Pro’yla ilgili de yeni detaylar var.

X200 Ultra, 200 MP periskop kamerayla gelecek

İlk olarak sızıntı, Ultra model hakkında bilgiler içeriyor. Buna göre cihazda “SM8750” kod adlı işlemciyi göreceğiz. Bu, Snapdragon 8 Gen 4’ün kod adı. Qualcomm, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi işlemcisini tanıtacak. vivo X200 Ultra bu işlemciye sahip telefonlardan olacak. Bu yüzden ciddi performans iyileştirmeleri görmemiz olası. Serinin diğer telefonlarında Dimensity 9400 kullanılması bekleniyor.

Kamera tarafına geldiğimizde cihazda 4 adet sensör yer alacağını görüyoruz. Eğer doğruysa 3 adet 50 MP’lik kamera göreceğiz. Muhtemelen ana, ultra geniş ve telefoto lensler olacaklar. Onlara 200 MP’lik bir periskop lens eşlik edecek. Şirket, burada X100 Ultra’ya göre değişikliklere gitmiş. Önceki modelde 3’lü kamera kurulumu vardı.

Bunlar dışında X200 Ultra’da 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran yer alması bekleniyor. Diğer özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok.

X200 Pro 6000 mAh bataryaya sahip olacak

Ultra’nın aksine ekimde tanıtılacak X200 Pro’dan da bir yeni bilgi var. Digital Chat Station’ın iddiasına göre cihazda 6000 mAh’lik büyük bir batarya göreceğiz. Standart modelin ise 5800 mAh’lik olması bekleniyor.

Standart vivo X200, X200 mini ve vivo X200 Pro, 14 Ekim günü resmen tanıtılacak. Ultra versiyon ise muhtemelen 2025 başlarında gelecek.