vivo, geçtiğimiz aylarda çok büyük merakla beklenen X200 serisini resmen tanıtmıştı. Amiral gemisi segmentindeki telefonlar, üstün görüntüleme deneyimi sunan ZEISS kameraları başta olmak üzere çok iddialı özelliklerle geliyordu. Tabii ki en çok dikkat çeken model, X200 Pro idi.
Şimdi ise ülkemizde bu seriyi bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. vivo, serinin üst seviye modeli X200 Pro’yu resmen ülkemizde satışa sundu. Cihaz, şu anda şirketin internet sitesinden satın alınabiliyor. X200 Pro kuponuyla normalden 5.000 TL daha uyguna alınabildiğini belirtelim.
X200 Pro Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyat
|16 GB + 512 GB
|69.999 TL
"X200PRO" indirim kodunu kullanırsanız telefonu 5000 TL indirimle 64.999 TL'ye alabiliyorsunuz. Ayrıca siparişinizde cihazın yanında normalde 2 bin TL'ye satılan vivo TWS3e mavi kulaklık da bedavaya hediye ediliyor. Cihaz sadece titanyum renk seçeneğiyle sunulmuş.
X200 Pro teknik özellikleri:
|Ekran
|6,78 inç, 120 Hz, 1260x2800, 4500 nit, LTPO AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|50 MP ana (f/1.6), 200 MP periskop telefoto (f/2,27), 50 MP ultra geniş (f/2.0)
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.0)
|Batarya
|6000 mAh (90W hızlı şarj)
|İşletim sistemi
|Funtouch OS 15 (Android 15)
|Renk
|Titanyum
|Ağırlık
|223 gram
|Boyutlar
|162,4 x 76 x 8,2 mm
|Dayanıklılık
|IP68
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