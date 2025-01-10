Kamera başta olmak üzere çok iddialı özelliklere sahip amiral gemisi vivo X200 Pro, nihayet Türkiye'ye de geldi. İşte fiyatı ve özellikleri.

vivo, geçtiğimiz aylarda çok büyük merakla beklenen X200 serisini resmen tanıtmıştı. Amiral gemisi segmentindeki telefonlar, üstün görüntüleme deneyimi sunan ZEISS kameraları başta olmak üzere çok iddialı özelliklerle geliyordu. Tabii ki en çok dikkat çeken model, X200 Pro idi.

Şimdi ise ülkemizde bu seriyi bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. vivo, serinin üst seviye modeli X200 Pro’yu resmen ülkemizde satışa sundu. Cihaz, şu anda şirketin internet sitesinden satın alınabiliyor. X200 Pro kuponuyla normalden 5.000 TL daha uyguna alınabildiğini belirtelim.

X200 Pro Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyat 16 GB + 512 GB 69.999 TL

"X200PRO" indirim kodunu kullanırsanız telefonu 5000 TL indirimle 64.999 TL'ye alabiliyorsunuz. Ayrıca siparişinizde cihazın yanında normalde 2 bin TL'ye satılan vivo TWS3e mavi kulaklık da bedavaya hediye ediliyor. Cihaz sadece titanyum renk seçeneğiyle sunulmuş.

X200 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, 1260x2800, 4500 nit, LTPO AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50 MP ana (f/1.6), 200 MP periskop telefoto (f/2,27), 50 MP ultra geniş (f/2.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.0) Batarya 6000 mAh (90W hızlı şarj) İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15) Renk Titanyum Ağırlık 223 gram Boyutlar 162,4 x 76 x 8,2 mm Dayanıklılık IP68

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