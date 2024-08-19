Digital Chat Station, önümüzdeki aylarda duyurulması muhtemel vivo X200 serisinin taslak görüntülerini paylaştı. Böylelikle telefonların nasıl görüneceği büyük oranda netleşmiş oldu.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir X200 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre bu akıllı telefonlar, Ekim 2024'te düzenlenecek bir lansmanda resmen duyurulacak. Gelen son haberler, X200'ün nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, X200 serisine ait taslak görüntü paylaştı. Bu görüntü, telefonun X100'den ne kadar farklı olduğunu anlamamıza yetiyor. Gelin hep birlikte, X200'ün taslak görüntüsüne yakından bakalım.

vivo X200 serisi böyle görünecek

Paylaşılan görüntü, vivo X100 serisi ile vivo X200 serisi arasında çok büyük bir tasarım farkı olmayacağını gösteriyor. Bu bağlamda; üst orta kısımdaki kamera kurulumu, ortasında ZEISS logosuna da ev sahipliği yapacak şekilde korunacak. Bunun hemen sağ üst kısmında LED flaş göreceğiz. Ön kısımda ise delikli bir ekran, bizleri karşılıyor olacak.

vivo X200 serisinin en dikkat çekici özelliği, MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alan ilk akıllı telefonlar olarak lanse edilecek olmaları. Öte yandan; az önce bahsettiğimiz kamera kurulumu ise X100 serisine göre bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapacaktır. vivo'nun önümüzdeki aylarda yapacağı açıklamalar, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.