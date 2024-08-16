vivo'nun yakında lansman yapması beklenen telefonu T3 Pro 5G'nin pek çok özelliği gün yüzüne çıktı. Telefon, çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir T3 Pro 5G olarak isimlendireceği yeni akıllı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Lansmanına çok kısa bir süre kaldığına inanılan akıllı telefon, an itibarıyla büyük ölçüde ifşa oldu. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadedecek?

vivo T3 Pro 5G, kavisli yapıya sahip 120 Hz AMOLED ekranla donatılacak. Bir çift stereo hoparlöre ev sahipliği yapacak telefon, arka kısmında deri kaplamayla sunulacak.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacak

Geekbench verilerine göre Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alacak vivo T3 Pro 5G, 8 GB RAM ile desteklenecek. Android 14 ile çalışacak akıllı telefon, 80W hızlı şarj desteği sunan 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Telefonun arka kısmında ise OIS desteğine de sahip 50 MP çözünürlüklü Sony IMX 882 ana kamera ile karşılaşacağız.

Vivo T3 Pro 5G'nin fiyatına ilişkin sızdırılmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu akıllı telefon, teknik özellikleri ile orta segmentte çok satanlar listesine girmeye aday gibi görünüyor. vivo'nun düzenleyeceği lansman, telefonla ilgili tüm bilinmezlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.